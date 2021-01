Ingrid Aceitón comparte su momento más doloroso: perdió su embarazo

En agosto pasado, Ingrid Aceitón, la recordada modelo participante de realities y el concurso Miss Chile, anunció que esperaba su primera hija "pensé que jamás podría decir y aquí estás, creciendo en mi pancita".

Además, contó que la noticia la tenía doblemente feliz, ya que le habían dicho que no podría tener hijos "no han sido días fáciles, nadie dijo que lo sería, pero luego de que supuestamente no podía ser mamá y vivir este milagrito, solo me queda agradecerle al Señor y a la vida que llegues a nuestro camino", relató Aceitón que se había radicado a vivir en la Región del Maule.

Sin embargo, hoy relató en su Instagram que sufrió la pérdida de su avanzado embarazo de siete meses: "Mi hija Alice está muerta ya no está conmigo", fueron parte de sus palabras.