Iván Arenas tras su operación por cáncer al colon: "Estoy fumando otra vez, lo encuentro el descueve"

Iván Arenas se refirió en el programa "Hola Chile" de La Red a la operación que se sometió para la extirpación de un tumor maligno del colon, contando cómo va su proceso de recuperación.

El recordado Profesor Rossa contó que la operación fue el 6 de enero y señaló que estuvo tranquilo. "Es una enfermedad de porquería que te puede asustar solamente con mencionar el nombre, afirmó, señalando que "yo lo tomé tranquilo".

En ese sentido, relató que tras la intervención "no he tenido ningún dolor interno, solamente externo de los tajos que te hacen para la operación. Y los primeros días pa qué te cuento: comía y al baño, en forma instantánea. Ya me lo habían advertido".

Julio César Rodríguez contra el precio de las paltas: "Así me pongo de furioso cuando me roban una" En su cuenta de Instagram y con un poco de ironía, el animador compartió una foto cuestionando "quiénes son los dueños del agua" que le suben el valor.

"Me prohibieron las frutas, las verduras. No soy bueno para las verduras. No me preocupo tanto. No soy bueno para comer carne. (El doctor) extrañamente le puso mucho énfasis a prohibir las bebidas alcohólicas y le dije 'oye, si no soy un gran tomador'. Yo tomo como todas las personas cuando se juntan para una conversación", expresó.

Iván Arenas contó además que volvió a fumar. "He fumado menos, sigo fumando igual. Ahí apareció una talla que venía dando vueltas desde la época de los infartos. Una vez un médico me dijo: 'Oye, si seguís fumando te vay a morir'. Y yo le dije 'vo' también te vas a morir po', pero de otra cosa, jajajá. Uno va a tener una muerte dependiendo de lo que uno hace, pero entre broma y broma, le dije: 'Yo no voy a fumar desde que tu me dijiste antes de la operación y después de la operación voy a estar una buena cantidad de tiempo sin fumar y así lo hice. Pero hará dos o tres días que estoy fumando otra vez que lo encuentro el descueve".

Mayte Rodríguez asegura: "Nunca he lucrado con mis relaciones, yo no me dedico a la farándula" La actriz y modelo es la portada de la Revista Velvet, donde comenta su distancia con la farándula y se califica de una persona "bastante hermética".

"Lo encuentro muy bueno, pero no lo estoy fomentando ni publicitando", expresó. Ante esto, Julia Vial le dijo "no po, si es malo".

"Pero a mi me gusta fumar. Pero he fumando menos. Reconozco que estoy fumando menos", afirmó.

Por último, Arenas señaló que "quiero darle los agradecimientos a más de 160 y tantas mil personas que me escribieron y eso para mi es algo realmente impresionante. Además con un cariño".

"Te escriben con tanto cariño, me hablaban de todo, me ofrecieron hasta hacerme imanes, reiki, plantas, acupuntura, de todo. Una cosa impresionante", remató.