Cartelera de TV: películas y series para ver hoy lunes 25 en la pantalla chica

THE POST: LOS OSCUROS SECRETOS DEL PENTÁGONO

Studio Universal (DirecTV 508, Movistar 602, VTR 051, Claro 103)

Horario: 20:00.

En junio de 1971 The New York Times y The Washington Post tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo durante años de secretos por parte del gobierno. Con Meryl Streep, Tom Hanks, Bruce Greenwood, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Sarah Paulson, Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie Coon, Jesse Plemons, Bradley Whitford, David Cross, Michael Stuhlbarg, Zach Woods y Pat Healy.

ERES MI VIDA

Mega (DirecTV 150, Movistar 120, VTR 020, Claro 054)

Horario: 17:30.

Teleserie turca. El matrimonio de Cevdet y Azize se verá afectado cuando el primero se vea obligado a dejar todo para ir a luchar por su país en la Guerra de los Balcanes, donde es traicionado y desaparecido. Azize cree que su esposo murió en dicho enfrentamiento y, destrozada, decide marcharse del país y comenzar una nueva vida lejos. Sin embargo, ocho años después, el comandante Cevdet retorna, lo cual cambiará la vida de todos.

EL PISTOLERO

Paramount Channel (DirecTV 510, Movistar 609, VTR 023, Claro 96)

Horario: 20:00.

Como todo hombre que lleva un arma, el Mariachi (Antonio Banderas) tiene problemas. Ya no es aquel joven inocente que acabó haciéndose pistolero por culpa de las circunstancias. Ahora se ha convertido en un auténtico hombre de acción, que esconde cualquier tipo de pistolas en el viejo estuche de su guitarra.

EL PROTECTOR

TNT (DirecTV 502, Movistar 595, VTR 056, Claro 92)

Horario: 20:55.

John Kruger (Arnold Schwarzenegger) es un oficial del Programa Federal de Protección de Testigos que se enfrenta a un gran reto profesional: suministrar una nueva identidad y proteger a Lee Cullen (Vanessa Williams), quien ha descubierto una conspiración en la que están implicados importantes personajes de la política y la industria armamentística.

TOC SHOW

TV+ (DirecTV 1147, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 20:55 y 00:00.

Late. Juan Carlos “Pollo” Valdivia conduce este espacio de conversación sobre temas de actualidad, con participación de los panelistas Bernardita Ruffinelli y Álvaro García.

EL PRECIO DEL MAÑANA

Fox Movies (DirecTV 559, Movistar 651, VTR 813, Claro 785)

Horario: 22:00.

Un hombre (Justin Timberlake) es acusado de asesinato y debe encontrar la forma de acabar con un sistema en donde el tiempo es dinero, permitiéndole a los ricos vivir para siempre, mientras los pobres ruegan por cada minuto de vida.

LOCO Y ESTÚPIDO AMOR

HBO Family (DirecTV 534, Movistar 631, VTR 467, Claro 260)

Horario: 22:00.

Cal Weaver (Steve Carell), cuarentón y puritano, tiene una vida perfecta: un buen trabajo, una bonita casa, unos hijos estupendos y está casado con su novia de la adolescencia. Sin embargo, cuando se entera de que su esposa (Julianne Moore) lo ha traicionado y quiere el divorcio, su vida se desmorona.

LOGAN

Fox (DirecTV 202, Movistar 502, VTR 057, Claro 100)

Horario: 22:00.

Han pasado los años y los mutantes están en declive. Logan, débil y cansado, vive alejado de todos hasta que acepta una última misión de Charles Xavier: la de proteger a una joven especial, de nombre Laura Kinney pero conocida como X-23, la última esperanza de la raza mutante. Con Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant y Elizabeth Rodriguez.

MENTIRAS VERDADERAS

La Red (DirecTV 148, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 22:30.

Late. Eduardo Fuentes conduce este late que combina humor, contingencia, música y actualidad y cuyos temas conversa con uno o más invitados.

DR HOUSE

TVN (DirecTV 149, Movistar 119, VTR 019, Claro 053)

Horario: 23:45.

House es un médico genio de la medicina, con un estilo poco convencional y actitudes bastante irónicas y apáticas. En lo personal, sufre de un fuerte dolor crónico en su pierna derecha debido a una necrosis muscular, derivada de una aneurisma.

PACTO DE SANGRE

Canal 13 (DirecTV 148, Movistar 117, VTR 017, Claro 052)

Horario: 00:30.

Teleserie chilena. Un grupo de amigos viaja a Zapallar a un matrimonio y para la despedida de soltero contratan a una joven estríper. Pero todo se sale de control cuando la joven muere en extrañas circunstancias en una piscina. Sin saber qué hacer, deciden esconder el cuerpo y regresan a Santiago para seguir con sus vidas como si nada hubiese pasado.

LA NOCHE ES NUESTRA

Chilevisión (DirecTV 151, Movistar 121, VTR 021, Claro 055)

Horario: 01:00.

Entretención. Pamela Díaz, Jean Philippe Cretton y Felipe Vidal conducen este programa de trasnoche en el que sostienen una conversación con un invitado especial.