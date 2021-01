Yazmín Vásquez reveló que está contagiada de coronavirus: "Ha sido un infierno"

La ex panelista de “Milf”, Yazmín Vásquez, reveló en sus redes sociales que contrajo el virus del covid-19 tras contagiarse al igual que un familiar.

"Me han preguntado mucho por qué he estado alejada de las redes y ahora, que estoy más tranquila, les cuento: Me agarró el Covid”, reveló la ex panelista en una historia de Instagram.

"Es un bicho de mierda, lo odio. Encuentro que uno no dimensiona lo grave que esto puede ser hasta que le toca a uno. Yo tengo un familiar muy cercano con Covid y la verdad ha sido un infierno”, señaló la periodista en su historia.

Asimismo, Vásquez agregó que "es súper difícil estar alejado de la persona que uno quiere y no poder saber y no poder ayudarla".

"Solo paso por acá para decirles que se cuiden, que sigan usando mascarilla, que mantengan la distancia. Que a pesar de que es verano y es rico, que aprovechemos de relajarnos y se sigan cuidado", cerró.