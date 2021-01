"Yo Soy": eliminación de imitador de Silvio Rodríguez generó la indignación total en redes

Hace unos días los seguidores del programa "Yo Soy" de Chilevisión habían quedado indignados con la decisión del jurado de enviar a gala de eliminación al imitador de Silvio Rodríguez.

Finalmente dicha eliminación ocurrió durante la emisión del programa de este domingo, cuando la mesa que encabeza Antonio Vodanovic dejó fuera de camino al doble del cantautor cubano, encendiendo nuevamente las redes sociales.

Con la interpretación del clásico "Ojalá", Silvio Rodríguez no pudo con su contendor, el imitador de Luis Miguel que hace unos días había dado positivo por coronavirus, quien llegó a la definición cantando "Si nos dejan".

"La voy a hacer cortita, no escuchó o no entendió, pero no tiene la consistencia para el personaje ni la voz, desafina, esta es una canción que la tenemos todos, sabemos la entonación. Hoy día se superó mucho Luis Miguel", dijo Antonio Vodanovic.

"Se va desinflando, no logra transmitir el personaje", complementó Myriam Hernández, mientras que Cristián Riquelme aseguró que "transmite inseguridad".

Jurado culiao malo, parece mensaje de alerta de la ONEMI #GalaYoSoy — RequetePatita 🌻 (@PatitaRequete) January 25, 2021

Silvio pasó a mejor bida. — tars ben (@TarsBen) January 25, 2021

#GalaYoSoy MOLESTA. ELIMINARON A SILVIO ESO PORQUÉ? EXIJO RESPUESTA. ELIMINARON A JOSÉ JOSÉ PITO DE QUE? ESE LUIS MIGUEL LO HIZO PÉSIMO. Y JUAN LUIS GUERRA PUEDE MEJORAR MIL POR CIENTO. ME APENA EL CAPÍTULO DE HOY Y ME DESCEPCIONA. #YoSoyCHV OJO CON LOS REGALONES — MARITHA FAVREAU (@FavreauMaritha) January 25, 2021

Es increíble como el color político del jurado de yo soy, que es evidentemente de derecha, eliminó al imitador de Silvio Rodríguez. Nunca más veré ese programa. Lo veía solo porque está antes de la teleserie. Ahora cambiaré de canal. MALDITOS fachos. Todo arreglado.#GalaYoSoy — Lorena Díaz Parra (@LorenaDiazParra) January 25, 2021

Weón! SILVIO Y JOSÉ JOSÉ, Porque??? 🥺🥺🥺🥺 no veo más el programa #GalaYoSoy — Constanza (@coniangelicag) January 25, 2021

Con la eliminación de Silvio Rodriguez y los resultados malos de hoy chao YO SOY no lo veo más se nota que esta arreglado me cambio al mega #GalaYoSoy — Gianni_Pareglio (@GPareglio) January 25, 2021