El descargo de Vivi Kreutzberger en contra de sus hermanos por cuidado de Don Francisco

Como consigna el diario La Cuarta, Vivi Kreutzberger habló de su familia en el programa radial "Tendencias", que conduce Angélica Castro en radio Agricultura. Allí Vivi relató lo difícil que fue cuidar a Don Francisco durante la cuarentena. Recordemos que Mario Kreutzberger está dentro de las personas de riesgo.

Sobre esto, la animadora tuvo duras palabras hacia sus hermanos. "Me ha costado mucho, ha sido un año difícil. Porque no me preguntes por qué la gente de la familia decide que la hija se hace cargo. Mis hermanos brillan por su ausencia, pero yo por ejemplo estaba todo el tiempo diciéndoles no salgan, saben por favor tomen las preocupaciones, tómense el test si alguien va a tener que entrar a la casa".

También agregó a la entrevista cómo ha sido estos tiempos junto a Don Francisco. "Protegiéndolo mucho y después también haciendo un coaching importante. Porque mi papá ya llega un momento en que dice no puedo más, ya voy a salir y yo ¡nooo! No vas a salir y llamando como para que no lo dejen salir y como aliándome con la gente que trabaja con él o gente cercana".

"Llevan un año encerrados, y no solamente ellos, todos los adultos mayores. Ha sido una cosa tremendamente fuerte y difícil mentalmente. Nosotros como hijos lo que podemos tratar de hacer es tratar de ayudarlos. Acompañarlos, ya sea a través de los teléfonos. Yo durante seis, ocho o 10 meses que nunca los vi, solo a través de la pantalla", le contó Vivi a Angelica Castro.