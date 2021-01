Leonor Varela será parte de película feminista junto a Cara Delevingne y Eva Longoria

La actriz radicada en Estados Unidos compartirá pantalla con Eva Longoria y Cara Delevingne, Margherita Buy, Marcia Gay Harden y Jacqueline Fernandez, reconocidas intérpretes a nivel mundial.

La cinta se llama "Women´s Stories" y será de humor y drama. La película de seis segmentos dirigidos por diferentes directoras de todo el mundo contará las heroicas historias de mujeres fuertes a nivel mundial.

Quien estará a cargo de este nuevo proyecto será “We do in together”, una productora sin fines de lucro que busca la igualdad de género.

Chiara Tilesi, la fundadora y presidenta de "We do in together", mencionó que “nuestra misión es mejorar y cambiar la imagen de las mujeres en las películas y los medios, de un objeto a otro. Nos dedicamos a contar historias de mujeres, tanto delante como detrás de la cámara”.

“Es por eso que Women Stories es muy importante para nosotros, hemos reunido a directoras de todo el mundo que colaboran y comparten historias personales desde su propio punto de vista. Contamos las historias de estas heroínas y sus aspiraciones: desde trabajadores de la salud hasta madres, artistas y empresarias, por nombrar algunas… También queremos ser inclusivos y tener tantas perspectivas diferentes como sea posible, razón por la cual la conexión global es tan importante para nosotros”, finalizó.