Paty Maldonado arremete contra Baradit: "Si aún te queda hombría, cerdo escritor, renuncia"

Patricia Maldonado no se guardó nada contra el escritor Jorge Baradit y su candidatura a la Convención Constituyente por el distrito 10 que el Partido Socialista le aseguró

En su canal de Youtube, "La Maldito", la ex panelista del Mucho Gusto trató en muy duros término al historiador debido a unos antiguos tuiteos de caracter sexual y machista que Baradit lanzó hace años.

"Un individuo con estas características es un peligro para la sociedad", comenzó diciendo Paty Maldonado ante su fiel compañera la actriz Catalina Pulido.

"Cerdo escritor"

Maldonado profundizó en sus dichos al calificarlo como un "ser humano que no vale nada. Y un ser humano que no vale nada no puede estar encima de una Constitución, donde necesitamos una Constitución que nos proteja a todas las personas".

"Chile va de mal en peor. No podemos permitir que un individuo como este esté en la nueva Constitución. Él no puede presentarse nunca a un cargo político", agregó Maldonado.

El tono de Maldonado estuvo lejos de disminuir. "Yo le voy a decir a Jorge Baradit, si aún te queda hombría, cerdo escritor, renuncia. Sé digno alguna vez en tu vida", afirmó.

Y cerró: "Si mi hijo escribiese algo así, lo prefiero muerto. Prefiero un hijo muerto que uno en esas condiciones".