Pedro Pascal recordó sus orígenes: "Estar en Chile es estar en casa"

Así es el camino. No es estadounidense, pero tampoco es 100% chileno, aunque estar en el país "es estar en casa" para Pedro Pascal, quien habló de sus orígenes y comentó su cercanía con Chile, pese a la distancia.

El protagonista de The Mandalorian y reconocido como la celebridad más importante del 2020, conversó con la revista GQ y realizó una profunda reflexión sobre la nacionalidad. "Estar en Chile es estar en casa, pero mi vida ha sido muy nómada, viviendo distintas cosas y teniendo muchas influencias", dijo.

El actor reconoció que "sí que es extraño, no me siento con el título de una identidad chilena completa ni tampoco con una estadounidense", para concluir que todo eso "tiene mucho que ver con lo que soy".

En el mejor año de su carrera, el chileno habló sobre lo complicado que fue que sea justo en uno de los años más difíciles en la historia reciente de la humanidad, por lo que gracias a "mis amistades y familia aguantamos la soledad física", aunque también puso énfasis que "esa soledad es un privilegio cuando mucha gente tuvo que seguir trabajando, sobreviviendo y manteniendo el funcionamiento del mundo. Nosotros nada más tuvimos que estar solos, pero ellos más que eso y debes valorarlo también".

Pero su familia no solamente es un soporte emocional, sino que también críticos de su carrera. Por lo mismo, durante la escena de la muerte del príncipe Oberyn Martell en Game of Thrones su padre la desaprobó y señaló que "no tuvo nada de chistoso y sí fue traumático. A mi papá le cambió la voz totalmente cuando vimos el episodio, volteó y me dijo: 'No me gustó, Pedro. No, Pedro, esto no'".

Pedro Pascal reconoció la influencia de su familia en su vida: