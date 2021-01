Quico habló de su romance con Doña Florinda: "Me invitó a su casa, me invitó a jugar y, ya saben"

El Chavo del Ocho es uno de los programas más icónicos de toda Latinoamérica, pero tuvo un triste final, con peleas entre los actores por los derechos de imagen de los personajes, además de una supuesta rivalidad entre Carlos Villagrán, Quico, y Roberto Gómez Bolaños, Chespirito.

Pero muchos sostienen que la pelea entre ambos habría comenzado antes, cuando Villagrán tuvo un fugaz romance con Florinda Meza (Doña Florinda), quien fue pareja de Gómez Bolaños y actualmente es su viuda. "Me preguntan tú anduviste con ella y yo siempre les digo la verdad, les digo no, ella anduvo conmigo", reconoció en conversación con Infobae.

"Un día ella tenía el auto en el taller, se le había averiado, yo me ofrecí a llevarla. Después me invitó a su casa, me invitó a jugar unos juegos y, ya saben…", comentó Villagrán sobre el amorío que sostuvo con Meza, quienes interpretaban madre e hijo en la ficción.

Después de eso, se tornó algo complicado y decidieron cortar cualquier relación que vaya más allá de lo profesional, previo consejo precisamente del productor y creador del programa: Chespirito.

Pero el actor de Quico no dudó en desmentir cualquier problema o incomodidad durante la emisión del programa, ya que "hay un alambre invisible que se conecta con el televidente. Si cualquiera de nosotros hubiera estado disconforme, la gente se hubiera dado cuenta".

