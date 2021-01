Stingo: "Debería haberme fijado más en los contratos pero yo estoy en el directorio".

Esta mañana en un nuevo programa de "La Voz De Los Que Sobran" la periodista Alejandra Valle y el abogado Daniel Stingo se refirieron a las acusaciones de ex trabajadores y colaboradores del medio por irregularidades laborales.

La periodista abrió el programa señalando que hicieron una declaración a propósito de la acusación que les hicieron. Ante lo cual intervino Daniel Stingo y señaló: "yo te voy a decir mi versión (…) yo creo que acá hay dos cosas que se mezclaron". Luego realiza una cronología de los hechos y relata que tanto él como Mauricio Jûrgensen desconocían el funcionamiento interno del medio, en relación a pagos, contratos y colaboraciones. Afirmó que no tiene nada que ver con el área de crónica y reportaje y bromea con que ni siquiera sabe la diferencia entre un género y el otro. Relata que hace una semana esa área le mandó una carta como miembro del directorio en donde denuncian un problema de funcionamiento editorial. Pero no se hizo referencia a nada que tuviera que ver con relaciones laborales internas. La periodista Alejandra Valle interviene diciendo que era una carta de una decisión editorial que al equipo no le gustó (refiriéndose al caso de acusación de abuso sexual en contra del diputado Florcita Alarcón). O sea, la diferencia era por temas editoriales.

Stingo continúa con su relato afirmando que otro tema completamente distinto pero que se mezcló de mala forma es el que tiene que ver con la relación laboral. Stingo dice que le escribió a la editora para hablar. Pero que ella le dilató dicha conversación y terminó enterándose por la prensa de las acusaciones. El acusa que ellos no quisieron hablar con él antes de hacer pública su declaración. "En todos lados se cometen errores. Pero yo me siento frustrado porque no nos dieron la posibilidad de conversar para solucionarlos".

Alejandra Valle relató que jamás se enteraron antes del tema de relación laboral. Y que no había pensado que la diferencia editorial sobre el tratamiento del tema de Florcita Alarcón significara un quiebre tan importante. "Tuvimos una diferencia de juicio periodístico con la editora. Yo pensé que el tema de Alarcón sí era un tema importante para cubrir y ella no. Ella no consideró que fuera importante tirar el hilo, yo sí, fue la primera vez que tuvimos una diferencia. Hay periodistas ahí que firman la carta que han escrito 6 reportajes en 6 meses, si eso es precarización laboral…".

Valle dio mas antecedentes y relató que tenían intenciones de formalizar al equipo pero que el medio nunca tuvo los recursos para hacerlo. "Yo entiendo que esto debió haberse formalizado, lamentablemente lo íbamos a hacer, cuando lo íbamos a hacer en noviembre se cerraron ciertos contratos que teníamos y eso implicó que no pudiésemos contratarlos". Para mí ese es el tema de fondo, el tema de fondo es como los medios independientes se mantienen. Nosotros no hemos ganado un peso con esto. Este es el segundo medio independiente que hago. En el primero quedé debiendo una vela a cada santo y eso que tenía otra pega estable. Me destruí físicamente porque trabajaba todos los días desde las 7 a las 2 de la mañana y este es el segundo y yo sentía que estábamos haciendo algo que me tenía muy satisfecha, muy contenta, y a todos hasta la semana pasada. Podríamos haber llegado a algún acuerdo pero lamentablemente no hubo opción de diálogo. Sólo me gustaría dejar claro que siempre hemos pagado, porque pareciera que le debiéramos plata a alguien y eso jamás sucedió, preferimos esforzarnos por pagar buenos sueldos. Pagamos bastante bien, tanto sueldos como por reportajes. No le debemos a ninguno, nada".

Cuando estaban cerrado el tema, el abogado Stingo reflexionó "quizás yo debería haberme fijado más en los contratos y otras cosas, pero yo estoy en el directorio, no estoy en la parte de esto. No recibo un peso de esto. Nunca he recibido un peso por "La Voz De Los Que Sobran". Nadie ha ganado plata acá. O sea que quede claro".

Alejandra Valle entre sollozos y lágrimas concluyó: "vamos a publicar todo en lo que se ha gastado el dinero que ha puesto nuestra comunidad en este proyecto. Tenía muchas ganas de tirar la esponja. (…) No me quiero hacer la víctima ni nada parecido. Hoy tenía muchas ganas de decir al aire que quería tirar la esponja. Es la segunda vez que trato de hacer periodismo independiente. Cuesta mucho. A veces me pregunto si vale la pena seguir intentándolo. Se nos ocurrió la locura de partir en tiempos de pandemia. No ha sido fácil, pero hay mucha gente que confía en nosotros y eso es lo que nos da fuerza. No quiero tirarle mala onda a periodistas que han construido con nosotros un medio de comunicación que tiene credibilidad".

"Yo me resté un poco de intentar hablar. Quizás eso es un problema mío. Porque yo soy amiga de la Caro Rojas (editora de reportajes) éramos amigas hace 20 años. Nunca nadie la había puesto de editora. Yo confié en su trabajo y lo hizo muy bien, solo tuvimos este problema al final".