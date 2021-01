Teatro online gratis: cuándo y cómo ver el ciclo de obras italianas

Con una muestra de obras de teatro online italiano contemporáneo de excelencia, el próximo jueves 28 de enero debuta este trabajo de colaboración entre la Embajada de Italia en Chile, el Instituto Italiano de Cultura y Escenix. Un proyecto realizado gracias a la valiosa colaboración de importantes y renombrados protagonistas de Teatro Italiano: Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival Quartieri dell'Arte di Viterbo, Teatro Galleria Toledo – Materiali Contemporanei di Napoli y Teatro in Fabula.

De manera abierta y gratuita, el ciclo Italia en Escena estrena en Chile y Latinoamérica, cuatro premiadas obras de teatro online de la actual cartelera mediterránea: Il giardino dei ciliegi. Trent'anni di felicità in comodato d'uso, (El jardín de los cerezos. Treinta años de felicidad en comodato), Menelao (Menelao), Troia City. La verità sul caso Aléxandros (Troya City, la verdad sobre el caso Alexandros) y Per il tuo bene (Por tu bien).

Reseñas de las obras de teatro online

Il giardino dei ciliegi

Reinterpretación contemporánea del clásico de Anton Čechov El jardín de los cerezos, hizo su debut en el Teatro Arena del Sole de Bolonia en 2018. El espectáculo nace del encuentro de los miembros de Kepler-452 (Nicola Borghesi, Paola Aiello y Enrico Baraldi) con dos personajes "imaginarios" realmente existentes, Giuliano y Annalisa Bianchi, Ljuba y Gaev. Antón Chekhov sitúa su obra a finales del siglo XIX, donde una familia aristócrata rusa enfrenta importantes problemas financieros y económicos, por lo que la hacienda familiar en donde se encuentra un famoso y bello jardín de cerezos, está a punto de ser rematada. Con ánimos de ayudar, un comerciante cuyos padres fueron sirvientes de la familia, propone salvarla convirtiéndola en un centro vacacional, lo que implicaría la tala del jardín. En esta reinterpretación de la obra, el centro del drama es la desaparición de ese lugar mágico para la pareja.

Menelao

La obrase inspira libremente en los fragmentos de Alèxandros de Eurípides. El hombre más rico de la tierra, casado con la mujer más bella del mundo, rey de Esparta y vencedor de la guerra de Troya, lo tiene todo menos la felicidad. Siente que algo anda mal con su vida aparentemente cómoda. Sin embargo, no puede hacer nada para cambiar su situación. Hijo de una sociedad en la que el mercado alimenta el horizonte del deseo para que nunca se satisfaga, el protagonista se enfrenta a aspiraciones eternamente incumplidas. Lo que la vida le ha dado no le alcanza y desea lo que no tiene. Le gustaría morir como un héroe, pero este no es su destino; le gustaría vivir tan feliz como cualquier otra persona, pero no está satisfecho con serlo. La obra es una reelaboración irónica y contemporánea de los mitos vinculados a la casa de los Atrides, y una reflexión acerca del concepto de “trágico” en el mundo contemporáneo.

Per il tuo bene

Un hijo vuelve a casa para afrontar una situación difícil y su llegada reavive los tragicómicos mecanismos familiares que siempre han estado atascados. Volver al lugar donde crecimos es una inmersión en nuestra primera identidad. Las figuras que nos dan la bienvenida son siempre las mismas, quizás un poco envejecidas, madres, padres, hermanos, tíos, abuelos, todos envueltos en celofán, como si no hubiera pasado el tiempo, y nos toca a nosotros desenrollarlos y reventar las burbujas. Pero a veces, bajo el velo, se puede descubrir que las cosas están cambiando, incluso allí, en ese pequeño universo de mimos y culpas que es la familia, una asociación delictiva basada en el chantaje del amor.

Troia City…

Una pizarra, tizas, arena y juguetes. Tras el rastro de una tragedia perdida, un investigador lleva a cabo una pesquisa para unir las piezas, aclarar las lagunas, reconstruir la historia y los personajes. Inspirado en el texto Aléxandros, obra incompleta de Eurípides, la pieza es una especie de preludio de la guerra de Troya. ¿Quién será este Alejandro? Un simple pastor, tal vez, o mucho más: el protagonista de un mito profundo y fascinante, explorado repetidamente por autores antiguos, pero casi completamente ignorado hoy. Una excelente excusa para un verdadero thriller. Basada en los fragmentos de la tragedia eurípida, la dramaturgia pasa libremente de la recomposición a la invención. En cambio, el programa utiliza el desperdicio de la devastación: la destrucción de Troya, el incendio de la biblioteca de Alexandria, la pérdida de la infancia.