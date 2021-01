Falleció la abuela de Malcolm: Cloris Leachman, ganadora de un Oscar, muere a sus 94 años

El mundo de la actuación está de luto. Cloris Leachman falleció a sus 94 años por causas naturales, mientras dormía en su casa de Encintas, California, al lado de su hija, según confirmó su publicista Monique Moss.

La actriz es recordad por grandes papeles, como "Ruth Popper" en "The last Picture Show" que la llevó a ganar el Oscar a Mejor actriz de reparto en 1972, además de "la vecina Phyllis" en "The Mary Tyler Moore Show", personaje con el que ganó un Emmy en esa serie y también en un spin off donde fue protagonista.

Sobre ese mismo personaje, Leachman aseguró que "combina ambos mundos", cuando en una entrevista en 1973 confesaba estar "desconsolada porque no puedo ser la bruja en 'El mago de Oz'. Pero también me gustaría ser la bruja buena".

Los más jóvenes, por su parte, la conocen más por su interpretación de Ida, la amargada abuela de Malcolm in the Middle, donde también ganó dos veces el Emmy, además de estar nominada en varias oportunidades.

Junto con eso, hizo una aparición en The Office, la serie más vista durante 2020 gracias a los servicios de streaming. Durante la temporada 5, tuvo una breve participación en el capítulo "Stress Relief", donde junto a Jack Black protagonizaban una película ficticia en la cual se enamoraban.

Revisa la participación de Cloris Leachman en The Office