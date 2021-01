El incómodo momento que debieron enfrentar Michelle Adam y Carola De Moras durante transmisión en vivo

La meteoróloga Michelle Adam realiza un programa de Instagram live llamado "Voces de Mujer" en donde conversa de múltiples temáticas con líderes de opinión femeninas. Esta vez su invitada fue la ex animadora del Festival de Viña del Mar, Carola de Moras. Todo transcurría de una manera normal hasta que inesperadamente debieron enfrentar una situación bastante confusa que las descolocó ya que no entendía lo que estaba pasando.

A esa misma hora, el programa "Me Late" de TV+ conducido por Daniel Fuenzalida se encontraba transmitiendo en vivo. Este espacio que se ha visto envuelto en varias polémicas durante el último tiempo, puso en pantalla este live y Sergio Rojas aprovechó de preguntarle a Carola De Moras por qué cree que sus compañeros la tenían “de mala”. Esto Rojas lo hizo desde su cuenta personal y en los comentarios de la transmisión. Tanto De Moras como Adam nunca se dieron por enteradas de que estaban saliendo en vivo ni tampoco tuvieron conocimiento de esta inoportuna pregunta.

Sin embargo, los seguidores del programa de TV+ empezaron a manifestarse en el live de Michelle Adam para exigirle a De Moras que respondiera.

Esta situación fue muy confusa y desafortunada para Michelle y Carola, quienes simplemente no entendieron lo que pasaba.

La meteoróloga concluyó pidiendo un poco de respeto mientras realizaba su programa en Instagram, mientras que la modelo se explayó un poco más y señaló: “como que apareció mucha gente a pedir explicaciones de algo que no tengo idea. No veo mucha tele, menos programas de farándula porque encuentro que ya es una lata, no hay mucha farándula en Chile, entonces lo que existe es fome, a mí parecer… respeto que no lo sea para el resto”, finalizó.