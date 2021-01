Compañía sin Morandé: el Kike no seguiría en su propio programa

Uno de las grandes razones de la existencia de Morandé con Compañía era Kike Morandé, quien como animador y conductor se rodeaba de humoristas e invitados que hacían sus actuaciones. Pero con el retorno del programa, no volverá su rostro.

El comediante Hans Malpartida, más conocido como Miguelito, confesó que en marzo volvería el show "si el coronavirus lo permite", pero según informó este miércoles el programa Me Late, Morandé no estaría entre los retornados.

Según el periodista Luis Sandoval se debería al cansancio físico del animador, así como también de su imagen. "En marzo van a ver que lo que yo les voy a contar hoy día se va a ver reflejado en pantalla", señaló antes de soltar la primicia.

Además, Daniel Fuenzalida conversó con la histórica Ina Sáez, productora del espacio, quien dijo que "en estos momentos estamos de cabeza trabajando en el programa 'Got Talent Chile', por lo que no me voy a referir a otro proyecto", por lo que mantuvo el misterio.

Todo indica que Kike Morandé seguiría a cargo de Morandé con Compañía desde la producción ejecutiva, pero lejos de la pantalla, mientras aún se define quiénes serán el, la o los reemplazantes en la conducción.

El programa de Kike Morandé desde inicios de la pandemia se ha enfocado en repetir rutinas antiguas: