El increíble parecido de Kristen Stewart como Lady Di en la película "Spencer" de Pablo Larraín

Este miércoles la productora NEON a cargo de la filmación de la película “Spencer”, dirigida por el chileno Pablo Larraín, reveló la primera imagen de Kristen Stewart en su papel de la princesa Diana de Gales, Lady Di.

En una imagen publicada en redes sociales quedó en evidencia el tremendo parecido que la actriz estadounidense con la princesa fallecida en agosto de 1997 en un accidente de tránsito.

Stewart, de 30 años, luce irreconocible como Diana de Gales, ya que tuvo que cambiar su look por completo, además del tinte de cabello y la moda de la época.

La película que se espera su estreno en 2021, mostrará la vida de Lady Di durante un fin de semana, cuando una serie de sucesos le hacen darse cuenta que su matrimonio con el Príncipe Carlos no funciona.

“Cuando alguien decide no ser la reina y dice: 'Prefiero ir y ser yo misma', es una gran decisión, un cuento de hadas al revés. Siempre me ha sorprendido mucho y pensé que debía haber sido muy difícil de hacer. Ese es el corazón de la película", aseguró Pablo Larraín a Deadline hace un tiempo.

Here's a first look at Kristen Stewart as Princess Diana in #Spencer, Pablo Larraín's imagining of the weekend Princess Diana decides to leave her marriage to Prince Charles. pic.twitter.com/LSn4C7cF0h

— IMDb (@IMDb) January 27, 2021