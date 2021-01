Cardi B criticó las pruebas del coronavirus: "Realmente este es un nuevo negocio"

Cardi B causó polémica en redes sociales, luego de criticar un alto precio de las pruebas de coronavirus, las cuales se debe hacer en varias oportunidades en cada semana.

La cantante escribió en su cuenta de Twitter que "tuve que realizarme cuatro veces la prueba de covid-19 esta semana, mi equipo también lo hizo y cada vez que nos la hacemos cuesta unos 250 dólares cada uno. Realmente este es un nuevo negocio".

Mucha gente respondió sorprendidos pensando que eran gratuitos, aunque otras no encontraron nada malo en que pague, ya que la artista gana bastante dinero en cada uno de sus shows y presentaciones.

Por otra parte, otras personas criticaron que se realice tantos exámenes, cuando personal de la salud no ha podido acceder a realizarse los test de manera recurrente, pese a estar expuestos constantemente a los riegos del virus.

I get Covid tested bout 4 times a week. My glam and management gotta get tested as well. Everytime we get tested is about 250$ each.This is seriously a new business 🤦🏽‍♀️

— iamcardib (@iamcardib) January 26, 2021