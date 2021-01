Checho Hirane tras restituir el Bono Clase Media: "Me lo depositaron por equivocación”

El animador y locutor radial Sergio “Checho” Hirane se refirió al Bono Clase Media de 500 mil pesos que recibió y luego restituyó, según pudo comprobar la plataforma BuscaBonos de Fundación América Transparente.

En conversación con Radio Bío Bío, Checho Hirane señaló que el bono “me lo depositaron por equivocación. Un asesor ingresó a Impuestos Internos y vio que me estaban ofreciendo el bono. Me lo aceptó sin mi consentimiento y cuando me contó le dije que lo devolviera de inmediato”.

Hirane aseguró que en un principio no pudo devolverlo por una falla del sistema, pero apenas se habilitó el portal de Contraloría, realizó el trámite de restituir los $500.000: "No tengo nada que decir, no hay nada raro. Al contrario, yo he criticado a toda la gente que lo sacó sin merecerlo”.

Finalmente Checho Hirane acusó que hay una mala intención de perjudicar su imagen, luego que su nombre resaltara en el buscador. “Tengo todos los comprobantes para demostrar que el mismo día traté de devolverlo, porque se habían equivocado, y más encima lo devolví”, cerró.