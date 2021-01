Michelle Adam borró live con Carolina De Moras tras incómodo momento

Michelle Adam decidió eliminar la entrevista que le realizó a Carolina de Moras en su programa de Instagram, luego del incómodo momento que vivieron el martes pasado con Sergio Rojas, panelista de “Me Late”. Durante la transmisión, que hablaba de vida saludable y belleza, el periodista aprovechó de escribir una pregunta en los comentarios: “¿por qué crees que tus colegas de la TV han generado mala onda hacia tu persona?”, puso.

El incómodo momento, provocó una serie de comentarios en el vivo y en la publicación posterior a la emisión, por lo que la meteoróloga optó por bajar la publicación. A pesar de que durante la transmisión había pedido respeto mientras realizaba su programa en Instagram, mientras que la animadora, se explayó un poco más y señaló: “como que apareció mucha gente a pedir explicaciones de algo que no tengo idea. No veo mucha tele, menos programas de farándula porque encuentro que ya es una lata, no hay mucha farándula en Chile, entonces lo que existe es fome, a mí parecer… respeto que no lo sea para el resto”, finalizó.