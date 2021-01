Muere a sus 96 años Cicely Tyson, estrella de Broadway y ganadora de un Oscar

Cicely Tyson falleció este viernes a sus 96 años, dejando una vida llena de premios y una lucha constante por los derechos de la mujer, sobre todo afroamericanas, algo que trató de mostrar en cada uno de sus personajes.

La actriz fue protagonista de Sounder en 1973, película por la cual fue nominada a los Globos de Oro y a un Oscar como Mejor actriz, este último lo consiguió en 2018 de manera honorífica por su Trayectoria Profesional, siendo la primera mujer de raza negra en conseguirlo.

Por hitos como ese es que inspiró a distintas mujeres durante su carrera, como a Oprah Winfrey, reconocida admiradora de Tyson. "Es muy emocionante saber que tú estás construyendo un camino para que alguien más lo siga", dijo la actriz en entrevista con la revista People hace un tiempo.

La también estrella de Brodway destacó en otras obras, como The Trip to Bountiful, con la cual ganó un premio Tony, mientras que en televisión protagonizó The Autobiography of Miss Jane Pittman en 1974 y The Autobiography of Miss Jane Pittman en 1994, por los cuales ganó un Emmy, y recientemente en series como How to Get Away with Murder y House of Cards.

En su vida privada, Cicely Tyson estuvo casada con la estrella de jazz Miles Davis entre 1981 y 1988, además de dedicar gran parte de ella en su lucha racial, ya que "me di cuenta desde el principio, cuando me hacían ciertas preguntas o me trataban de cierta manera, que tenía que usar mi carrera para abordar esos temas".