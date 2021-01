La Roca promete contar la verdad sobre la complicada historia con su padre en serie que relata su vida

En el thrailer oficial, "The Rock" recuerda cómo la dura vida de su padre afectó también la suya. El héroe de acción relata que en la serie podremos ver la historia complicada que debió vivir su familia, sus inicios en la WWE (lucha libre) y su llegada a Hollywood, entre otros temas.



Hay pocas personas que no hayan visto una película de Dwayne Johnson. La vida personal del ex campeón de lucha libre reconvertido en actor, es habitualmente tratada con simpatía por los medios de comunicación. Casi nunca se le han conocido escándalos, está casado y tiene dos hijos, es demócrata y defensor de varias causas (la fundación que lleva su nombre ayuda a niños con enfermedades terminales). De la difícil relación con su padre no se sabe mucho pero se espera que con esta serie la gente lo conozca más y le tengan aún más cariño.

“Cuando mi padre tenía 13 años, su padre murió y él se convirtió en el hombre de la casa. El día de Navidad su madre llevó a un novio borracho a casa y orinó en el pavo. Al verlo, mi padre cogió una pala, dibujó una línea en el jardín y dijo: “Si pasas de esta línea, te mato”. El tipo respondió “Que te jodan” y cruzó la línea. Mi padre le dio en la cabeza con la pala y lo dejó inconsciente. La policía vino y le dijo a mi abuela: “Cuando su novio se despierte, van a matarse. No pueden vivir juntos… Uno de los dos tiene que irse”. Y mi abuela le dijo a mi padre, que solo tenía 13 años, que tenía que irse de casa”. Dwayne Johnson recordaba a la edición inglesa de la revista GQ la vida desestructurada que le tocó a su padre, Rocky Johnson, el primer afroamericano campeón de la WWE, que murió en enero del año pasado de forma repentina.

Nacido en Nueva Escocia en 1945, Johnson entrenó desde joven con figuras como George Foreman y Muhammad Ali y aunque comenzó su carrera en los años sesenta no saltó a la fama hasta los ochenta gracias a su participación en la WWE, iniciales de World Wrestling Entertainment. Usó su fama para luchar contra el racismo del mundo en el que competía y, como contó en una entrevista se negó a hacer algunas cosas que consideraba “degradantes”.

“Fui testarudo”, declaró. “Querían azotarme en la televisión, como solían hacer con los esclavos y todo eso. Dije que no. Entré como un atleta y me iré como un atleta. Y creo que me respetaron por eso”. Pero hasta llegar a ese momento de gloria, la vida de Rocky no fue fácil.

Su hijo, que acabaría siendo una celebridad mundial y protagonista de películas como Baywatch y Jumanji, culpó durante mucho tiempo a su padre de la precariedad en la que creció. Rocky Johnson pasó gran parte de su vida dando bandazos profesionales que llevaron a su familia al desahucio cuando Dwayne tenía 14 años.

“Escribir una serie sobre determinados episodios de mi vida fue muy difícil. La relación que tuve con mi padre fue increíblemente complicada. Se puede decir que el nuestro fue un amor duro”, confesó Johnson hace unos días a la revista People. La NBC será la encargada de emitir Young Rock, la serie que mostrará cómo fueron la infancia y la adolescencia del actor, además de su camino hacia el éxito. Este trabajo audiovisual, creado por Nahnatchka Khan, ha ayudado a The Rock a ver de una forma más amable su relación con Rocky. “De alguna manera me ha permitido apreciar mucho más los tiempos difíciles. Hoy puedo sacar muchas lecciones positivas de todo lo que pasó”.

Lo que busca Johnson con este proyecto es ayudar a aquellos fans que también hayan experimentado momentos familiares difíciles. Hoy cree sinceramente que su padre estaría orgulloso de ver en pantalla cómo fue la vida de ambos. “Le habría encantado ver en horario de máxima audiencia una serie que muestra cómo era la vida de esos hombres de los años setenta y ochenta que dieron su vida en la WWE”, ha señalado en la misma entrevista a People.

Padre e hijo no siempre se entendieron, pero cuando el actor dejó la lucha libre y tuvo sus propios hijos, encontró cierta conexión con su progenitor. “En ese momento comencé a sentirme más identificado con mi padre”, aseguró también a GQ. La frustración que sintió durante años por la falta de comunicación con su progenitor le llevó a crear el programa The Hero para ayudar a personas que –como él– odiaban su vida a perseguir su felicidad. “Crecí en un lugar donde si una puerta se cerraba, no se abría ninguna ventana. Solo había pequeños huecos y hacía lo que fuera por colarme por esos huecos: arañar, rajar, morder, empujar, sangrar. Ahora ha llegado mi oportunidad. La puerta se ha abierto y es tan grande como un garaje”.

Cuando en enero de 2020 falleció Rocky Johnson, The Rock mostró públicamente el dolor que le causaba esta pérdida y el amor que sentía por encima de todo por el hombre que le dio la vida. “Estoy sufriendo. Pero ambos sabemos que es solo dolor y pasará. Llevaré tu ética de trabajo conmigo, porque tengo que seguir adelante, cuidar de mi familia y trabajar para lograrlo. Deseo que tu alma pionera descanse en paz, Soulman [el apodo de su padre en el ring]. Viviste una vida muy completa, muy dura, rompiste barreras y lo diste todo en el ring. Te amo papá. Siempre estaré orgulloso y agradecido”, escribió a modo de despedida en su perfil de Instagram.