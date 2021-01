Dragon Ball Super: revelan el trailer oficial de la nueva saga del manga

Dragon Ball Super vuelve a demostrarnos que está en un momento importante y qué mejor forma de demostrarlo con el lanzamiento del trailer de la nueva saga del manga.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el manga creado por Akira Toriyama , compartió un pequeño video promocional de la revista V-Jump en Japón.

En el video quedó claro que el enemigo de Gokú será “Granola el superviviente” y todo parece indicar que será un duro oponente para el superhéroe y sus amigos los Guerreros Z.

Los capítulos 67 y 68 han dejado al descubierto que la primera acción de Granola se roba al Androide 7-3, quien sobrevivió a la explosión de Moro en la Tierra.

Pero no será el único rival para Gokú. El trailer no ha mostrado que el grupo de mercenarios The Haters vuelven a aparecer, por lo que más de una sorpresa nos esperan los capítulos venideros.

El capítulo 69 de Dragon Ball Super se estrenará el próximo 19 de febrero a través de Manga Plus, la aplicación oficial de Shueisha.