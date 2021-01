El regreso de Mon Laferte a Viña del Mar tras refugiarse de la pandemia en el pueblito mexicano de Tepoztlán

La cantante chilena Mon Laferte está de paso por Chile promocionando su próximo álbum. Cuenta que ha aprovechado de pasear por Viña del Mar así como de reecontrarse con imágenes y emociones del pasado: "Ahora he estado mucho en ese lugar y veo el paisaje que tenía vista al mar todo el tiempo y es como ¡wow!: lo encuentro cada vez más bello. Caminar por toda la costa de Viña era lo que hacía cuando era chica y ahí me acuerdo que componía mis primeras canciones. Buscaba el cliché del romanticismo, de las canciones y todo eso. Me iba buscando que me dejara llevar toda esta furia del mar e iba en ese mood. Entonces, ahora voy a lo mismo cuando vuelvo. Eso no ha cambiado en mí”, confesó en una entrevista con La Tercera.

Cuenta que se protegió de la pandemia en el pueblito mexicano de Tepoztlán, donde aprovechó de escribir. "Fue toda una performance, como de psicomagia, porque yo tengo muchas libretitas que voy juntando, y entonces tenía un montón de escritos. Escribo muchos poemas y cosas que quedan ahí. Ya estaba en medio de la pandemia, encerrada y con mucho tiempo libre, entonces empecé a revisar todo y me di cuenta que tenía mucho material y lo pasé a la computadora".

Con la guitarra y un vinito en la mano

La artista añade que "fue como sanador, pero masoquista a la vez, porque aparte les pongo fecha y era como ‘tal día, en tal ciudad’. Eso es bonito porque, como me la pasaba viajando, me acordaba de la ciudad, el clima, por qué había escrito esto, y claro, era un poco masoquista cuando me la estaba pasando mal, pero sanador igual”, relata.

“Y entré en un espacio muy especial. donde me pongo muy creativa y muy sensible, y me la pasaba horas y horas sentada con mi guitarrita y en las noches me sacaba mi vinito y sola, con todo el tiempo ahí disponible, como cuando era niña y tenía todo el tiempo para hacer canciones. Me gusta mucho ese modo. Esa es mi manera de escribir canciones”.

Así nació “Se me va a quemar el corazón”, su último single. En la entrevista, la cantante se muestra menos crítica que en visitas anteriores, cuando habló del estallido social y los problemas del país, y también reveló que, en la coyuntura actual, "no voy con eso de que el show debe continuar".