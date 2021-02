Belén Mora: "yo no transaría mi línea editorial por animar MCC"

La pandemia ha generado importantes cambios en la televisión chilena y uno de los últimos y que más sorpresa ha provocado en los últimos días tiene que ver con el programa Morandé con Compañía. Si bien se confirmó que volverá en marzo, se anunció que luego de 20 años no seguirá siendo conducido por Kike Morandé lo que inició una serie de especulaciones acerca de los demás cambios que habrán en el programa de Mega.

Uno de los nombres que ha sonado para reemplazar a Kike Morandé es el de Belén Mora, quién habló sobre este tema con Fran García Huidobro en el programa de Instagram Live "Cómplices".

“Nunca me han dicho nada”, señaló Mora, quien además agregó que no cree que aceptaría dicho cargo, ya que “mi línea editorial dista mucho de la línea editorial de Mega. Si bien Morandé con compañía es un programa que hace Kike 21, se emite por Mega. Yo no transaría mi línea editorial personal por animar el programa”.

Belén aseguró que no estaría dispuesta a "quedarse callada". “Una cosa es ser conservador y la otra es de lleno no poder opinar“, expresó la imitadora.

Luego, detalló que “por ejemplo, yo no podría no opinar sobre lo que está pasando, ya sea estallido social, ya sea los errores que ha cometido el Gobierno, que considero que el presidente es un payaso, eso jamás lo podría decir… Entonces, no estoy dispuesta a transar quedarme callada por una pega“.

Por último, confesó que la animación es un sueño que le gustaría cumplir, solo que no en estas instancias.