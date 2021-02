"La vida es extremadamente frágil": la muerte de Dustin Diamond golpeó duramente a los actores de "Salvados por la Campana"

La muerte de Dustin Diamond a sus cortos 44 años producto de un cáncer golpeó fuertemente a los fanáticos de Salvados por la Campana y a toda una generación de jóvenes que siguió la serie, pero también a sus compañeros de elenco.

El resto de los actores que compartieron con el querido "Screech" en el set no tardaron en llenar las redes sociales con mensajes de cariño para el actor, para su familia y también para la recordada producción de los años 90.

Mario López, recordado por su papel de A.C. Staler, compartió una foto de ambos y aseguró que "se te extrañará mucho mi amigo. La fragilidad de esta vida es algo que nunca debe darse por sentado".

Misma línea siguió Tiffani Thiesen, quien interpretó a Kelly Kapowsky, se mostró "entristecida por la noticia del fallecimiento de mi antiguo coprotagonista. La vida es extremadamente frágil y es algo que nunca debemos dar por sentado".

Finalmente, Mark-Paul Gosselaar también compartió su "profunda tristeza" al enterarse de la muerte de su amigo. Quien interpretó a Zack Morris, mejor amigo de Screech en la serie, aseguró que "Diamond es un verdadero genio de la comedia. Mi más sentido pésame a su familia y amigos" y agregó que "mirando hacia atrás en nuestro tiempo trabajando juntos, extrañaré esos chispazos brillantes que solo tú podías producir".

Deeply saddened to hear of the passing of Dustin Diamond, a true comedic genius. My sincere condolences to his family and friends. Looking back at our time working together, I will miss those raw, brilliant sparks that only he was able to produce. A pie in your face, my comrade.

— Mark-Paul Gosselaar (@MPG) February 1, 2021