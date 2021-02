Tonka Tomicic por caso Cami: "Hay que cumplir los protocolos para todos igual, en todas las comunas, no importa la persona"

Durante la mañana de este lunes la detención de Camila Gallardo ocurrida el fin de semana debido a que la cantante no habría participado de una fiesta clandestina y no respetó los protocolos sanitarios del coronavirus se tomó una parte del "Bienvenidos". Y, si bien el panel tuvo una mirada bastante neutra, dijeron que la idea no era condenar, fueron claros en la importancia de cumplir las reglas.

Sobre el tema, Sergio Lagos comentó: "No podemos rasgar vestiduras porque hemos estado con siete u ocho (invitados)", dijo y recordó el cumpleaños de su hija Celeste. A esto, Polo Ramírez comentó: "No, tampoco la idea es condenarla ni nada". Lagos también dijo que el que la artista haya dado a conocer un texto donde ofrecía disculpas públicas es "lo que corresponde".

Como parte de los temas a tocar, en el panel hablaron sobre la claridad respecto a los aforos y Tonka Tomicic fue clara: "Hay que cumplir los protocolos para todos igual, en todas las comunas, no importa la persona".

"Mucho color"

Tras ofrecer disculpas públicas el domingo en la tarde, Cami hizo un Live a través de redes sociales y entregó más detalles sobre lo ocurrido: "Solo quiero que sepan que no fue una fiesta clandestina. Jamás. Ustedes saben lo responsable que soy yo con estas cosas. Ni siquiera había alcohol de por medio. Nada. Era una junta piola entre amigos jugando Jenga, Uno y Carioca, en eso estábamos. Los medios ensuciaron un montón lo que realmente pasó, pero aquí estoy. Lo bueno es que estoy bien", dijo, según replica BioBio.

Respecto a la cobertura que esto tuvo en los medios y los comentarios negativos en redes sociales, comentó: "Le dieron mucho color".

Además, aclaró que el departamento del edificio donde está el hotel W que se muestra en el video dado a conocer no es el suyo. "El mío estaba con una luz súper tenue", aseguró sin antes comentar a sus seguidores: "Lo pasé muy mal, me asusté muchísimo y sólo quiero que sepan que los amo".