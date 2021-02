Cami Gallardo recibió duras críticas de Patricia Maldonado y Cata Pulido: "Rico hablar de pobreza desde un hotel"

Cami Gallardo ha estado en el ojo del huracán desde que fue detenida por realizar una fiesta clandestina en su departamento en el Hotel W en plena pandemia del coronavirus, mientras la Región Metropolitana está en la fase 2.

La cantante sigue recibiendo críticas y ahora se sumaron "Las Indomables", Patricia Maldonado y Catalina Pulido, quienes la criticaron en su programa de YouTube asegurando que es "súper rico hablar de la pobreza, es súper rico hablar de la desigualdad cuando estás viviendo en un hotel así como echadita para atrás".

Otra gran pregunta del caso Cami Gallardo: ¿Cuánto cuesta vivir en el W? Entre los comentarios que aparecieron en redes sociales tras la detención de la cantante por participar de una supuesta fiesta clandestina, estaba la duda sobre el costo de residir en los departamentos que son parte del edificio del exclusivo hotel.

"Distinto es que estés viviendo en una mediagua, distinto es que vayas a una población cuando está lloviendo a cántaros y te das cuenta cómo se moja esa gente", agregó Maldonado y continuó diciendo que "por eso que yo digo que hay mucha gente que predica la moral con los genitales en la mano".

Pulido, por su parte, pidió que "no sean caras de nalga, estos progres de caviar no los entiendo. Es una moda ser progre. No lo entiendo", pero sí aseguró "entender que uno quiere distraerse, te doy en el gusto así. Pero hazla piola. Si sabes que estás cometiendo algo irregular, hazlo bien, porque esto demuestra que te importa un huevo todo".

Cami fue fuertemente criticada por ambas opinologas que son reconocidas y abiertamente de derecha, ya que la cantante se mostró a favor del estallido social, las opción apruebo durante el plebiscito constitucional y los movimientos feministas.

Cami Gallardo cerró sus comentarios después de ser detenida por realizar una fiesta clandestina