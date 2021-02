Ex esposa de Armie Hammer saca la voz tras acusaciones contra el actor: "Apoyo a cualquier víctima"

Durante la primera quincena de enero estalló una bomba en Hollywood. Todo ocurrió cuando se filtraron mensajes privados que Armie Hammer supuestamente habría enviado a mujeres a través de redes sociales. En los textos, el actor de "La red social" habría confesado varias infidelidades, además de fantasías de canibalismo y violencia sexual.

Si bien algunas ex parejas de Hammer habían dado fe de la veracidad de los comentarios, la ex mujer de Hammer se había mantenido al margen. Pero ahora decidió referirse al tema a través de su cuenta de Instagram.

Armie Hammer reacciona tras acusaciones de canibalismo y abandona su próxima película El actor se retiró del rodaje de "Shotgun Wedding", comedia romántica que protagonizaría junto a Jennifer López.

En el post, la periodista y colaboradora del "Today Show", escribió lo siguiente: "Durante semanas, he tratado de procesar todo lo que ha ocurrido. Estoy conmocionada, desconsolada y devastada. Dejando a un lado la angustia, estoy escuchando y continuaré escuchando y educándome sobre estos delicados asuntos. No me di cuenta de cuánto no sabía. Apoyo a cualquier víctima de agresión o abuso e insto a cualquier persona que haya experimentado este dolor a buscar la ayuda que necesita para sanar".

Además de este apoyo a las victimas, agregó: "En este momento, no haré más comentarios sobre este asunto" y detalló los pasos a seguir "Mi único enfoque y atención seguirá estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en la curación durante este momento increíblemente difícil"

Para finalizar, Chambers agregó: "Gracias por todo el amor y apoyo, y gracias de antemano por su continua amabilidad, respeto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos formas de seguir adelante".

Las filtraciones

Las imágenes de las supuestas conversaciones fueron filtradas por redes sociales incluyen frases como "Necesito beber tu sangre" o "soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido" y supuestamente habrían sido escritas por el actor.

En tanto, Hammer niega las acusaciones. Como fruto de lo ocurrido, el intérprete ha salido de algunas producciones en las que debía participar, como la comedia romántica "Shotgun Wedding", que protagonizará Jennifer Lopez, y la serie "The Offer", centrada en el detrás de escena del rodaje de "El padrino".