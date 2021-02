Michelle Pfeiffer revela la poderosa razón por la que declinó protagonizar "El silencio de los inocentes"

Inicialmente, Michelle Pfeiffer había dejado entrever que había dejado pasar el rol de Clarice Sterling en "El silencio de los inocentes" porque el calendario de producción chocaba con "Frankie and Johnny", que filmó con Al Pacino. Pero ahora la actriz estadounidense reveló la poderosa razón tras su decisión de declinar al rol protagónico de la cinta.

Según explicó a New Yorker, dejó el personaje -que finalmente quedó en manos de Jodie Foster- pues le incomodó el final de la película. Producción que, sintió, tenía mucha "maldad".

Peligro de spoiler

Cabe recordar que la historia trata de cómo una joven agente del FBI Clarice Starling (Jodie Foster) busca a un asesino en serie con ayuda de Hannibal Lecter, un caníbal interpretado por Anthony Hopkins. El problema es que, atención porque viene un spoiler, al final de la cinta Lecter escapa y se le ve acechando a una potencial víctima.

"Había tanta maldad en esa película", dijo Pfeiffer y agregó: "Lo que más lamento es haber perdido la oportunidad de hacer otra película con Jonathan (Demme, el fallecido cineasta que la dirigió en 'Married to the Mob' de 1988). "El mal ganó al final, al final de esa película el mal mandaba. Me sentía incómoda con ese final. No quería mostrar eso al mundo".