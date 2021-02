No la para nadie: Ariana Grande hace historia al conseguir su récord Guinness número 20

Ariana Grande tiene apenas 27 años, pero ya se ganó su lugar en la historia de la música popular. Eso, de la mano de acontecimientos positivos, como sus tantos singles y discos populares, y por hechos lamentables, como con el ataque terrorista que hubo en un concierto en Manchester en 2017.

Pero ahora, la cantante estadounidense celebra una noticia positiva: acaba de conseguir su récord Guinness número 20. ¿La razón? Gracias a su trabajo "Positions", editado en 2020. La misma asociación de Guinness World Records dio a conocer la información en sus redes sociales.

"La icónica estrella pop Ariana Grande ha hecho historia con su nuevo disco 'Positions', consiguiendo su vigésimo récord por la mayor cantidad de canciones en debutar en el número uno en el Hot 100 de Billboard. Ella es oficialmente la primera artista en lograr esto con cinco canciones", publicó la entidad en su cuenta oficial de Twitter.

"Positions" es el sexto disco de estudio de Ariana Grande y fue editado el 30 de octubre del año pasado. Su primer single fue el título homónimo, lanzado el 24 de octubre. Siete días más tarde, presentó "34+35"

Iconic pop star @ArianaGrande has made history with her new album #Positions, achieving her 20th record for the most songs to debut at number one on the @Billboard Hot 100.

She is officially the first artist to ever do this with five songs.

— Guinness World Records (@GWR) February 2, 2021