Kevin Feige zanjó toda duda: nunca habrá una película cruzada entre Marvel y 'Star Wars'

Ciertamente que cuando se anunció que Kevin Feige estaba desarrollando una película de Star Wars, varios pensaron que podría haber una producción cruzada con el Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, eso no ocurrirá.

Al menos eso transmitió el productor y líder de Marvel, quien en entrevista con Yahoo, aseveró: "Si me preguntaran si algo de lo que estamos hablando en este momento estaba en el ámbito de la posibilidad hace 20 años, habría dicho: 'No lo creo'. Pero realmente no lo creo".

"No creo que haya ninguna razón para ello", sentenció.

Acercamiento de los mundos

Marvel fue el primero en lanzar cómics de Star Wars a finales de los 70 y principios de los 80, y volvieron a adquirir la licencia en 2015.

Y para la producción de la nueva cinta, Feige contrató a Michael Waldron, escritor principal y productor ejecutivo de Loki, la serie de Disney + y Marvel.

Así, los rumores abundaban, pero hoy, todo se descartó.