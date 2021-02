Es toda una artista: Mon Laferte muestra su mural en las calles de Valparaíso

Mon Laferte no dejó dudas que es una completa artista. Es que la cantante no solo destaca en el mundo de la música, sino que también en la pintura y el muralismo urbano, sobre todo después de su última obra.

Montserrat Bustamante, su nombre real, pintó un mural en el Cerro Alegre de Valparaíso, el cual compartió en sus redes sociales durante todo su proceso, mientras pintaba y mientras estaba sobre los andamios para llegar a lo más alto de la pared.

En su cuenta de Instagram, Bustamante compartió imágenes de su obra, donde se deja ver un estilo bastante sencillo en sus trazos y muy colorido, donde además se muestra una mujer desnuda, en una clara muestra del empoderamiento femenino, una de las luchas en las cuales ella siempre se ha sumado.

Así quedó el mural de Mon Laferte en el Cerro Alegre en Valparaíso / Historia de Instagram

Mon Laferte es oriunda de Viña del Mar, por lo que pintar un mural en la conturbación del Gran Valparaíso "es muy melancólico" y agregó que "aminar por toda la costa de Viña era lo que hacía cuando era chica y ahí me acuerdo que componía mis primeras canciones. Buscaba el cliché del romanticismo, de las canciones y todo eso. Me iba buscando que me dejara llevar toda esta furia del mar e iba en ese mood. Entonces, ahora voy a lo mismo cuando vuelvo. Eso no ha cambiado en mí", según confesó en una entrevista con La Tercera.

Revisa el proceso del mural que pintó Mon Laferte en los cerros de Valparaíso: