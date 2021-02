Rodrigo Guirao: el actor tras el "galán" de la serie "Rubí"

Si la historia de "Rubí", la serie que Canal 13 está emitiendo en horario prime desde el domingo, parece conocida, no es casualidad. Porque la trama -que se centra en una joven humilde que está dispuesta a todo para lograr poder y fortuna- es ya una historia clásica en el mundo de las telenovelas. Pero esta vez, y con Camila Sodi ("Luis Miguel. la serie") en el rol protagónico, se ha condensado en 26 episodios.

En esta ficción, el actor y modelo argentino Rodrigo Guirao, da vida a Héctor, un millonario que comienza una relación con Maribel de la Fuente (Kimberly Dos Ramos), quien es compañera de universidad y mejor amiga de Rubí.

Guirao tiene claro que el personaje del galán clásico de teleserie -hombres de cuidado look, pero no particularmente inteligentes y un tanto vacíos-, puede generar rechazo en un momento en que la sociedad ha evolucionado y ya no acepta sin chistar los estereotipos. Es por eso que aclara rápidamente, que su personaje en "Rubí" no corresponde a ese modelo. "Es un rol de protagonista masculino que lucha por una relación amorosa, lucha por amor", dice y explica que es un rol complejo. Además, agrega: "Ya no basta ser guapo para hacer ese rol, hay que ser buen actor".

Y esa es sólo una de la razones que lo llevaron a interpretar a Héctor, aparte de que esta es una producción parte del proyecto "Fábrica de sueños" de Televisa (ver recuadro), algo que tiene características bien definidas.

"Me llamó mucho la atención lo bien escrito que estaba y la complejidad que se le había agregado al personaje en esta nueva versión y las sorpresas que tenía". Uno de estos cambios es que la protagonista narra los hechos cuando ya han pasado 20 años y ella finalmente es millonaria. "El contar la historia desde el punto de vista Rubí es una manera de justificar todo lo que hizo", dice.

Todos esos factores lo llevaron a sumarse a esta experiencia "Me encantó. Además, era una súper oportunidad para mostrarme en lugares como México, Estados Unidos y Latinoamérica. También está el desafío de tomar un personaje complicado para interpretar".

Fábrica de sueños

Este proyecto de Televisa busca dar nueva vida a teleseries como "Cuna de lobos" y "Rubí". Una de sus principales características es la duración de las producciones.

"No era con el formato de una novela larga, de 100 o 120 capítulos, esto era algo de 26 episodios. Se le puede dar un mejor tratamiento de imagen a las escenas. Es una especie de serie larga" dice Guirao y explica que esto ayuda a dar ritmo. "La historia nunca llega a estancarse o, algunas cosas a volverse repetitivas".

Respecto al elenco y el equipo, asegura: "Se trabajó muy bien, fue muy creativo. Camila le puso un muy buen tono a su personaje. al igual que Maribel". Eso sí, dice que no fue fácil y se requería mucha concentración en el set "Lo importante es que lo disfruté y me divertí mucho. Lástima que fueron sólo tres meses porque eso no pasa siempre".