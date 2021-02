Debuta serie sobre la carrera espacial producida por Leonardo DiCaprio

A veces es necesario revisitar algunas historias. Eso piensa al menos Jennifer Davisson, quien es productora de "Los elegidos de la gloria", una serie de ocho capítulos que narra la historia de los "Mercury siete", un grupo de postulantes a astronautas que se convierten en héroes en el momento en que Estados Unidos está perdiendo la carrera espacial a fines de los años sesenta. La producción, que es parte de los contenidos de NatGeo en la plataforma, debutó hoy en Disney+ y cada semana irá sumando un nuevo episodio.

Esta historia, que narra cómo estos hombres liderados por John Glenn (Patrick J. Adams) y Alan Shepard (Jake McDorman), sus respectivas esposas y sus familias ven transformadas sus vidas al volverse famosos repentinamente, no sólo fue contada ya por el reconocido periodista Tom Wolfe en el libro también conocido como "Lo que hay que tener" (1979). Además, tuvo una adaptación de Philip Kaufman al cine estrenada en 1983 que ganó cuatro premios Oscar.

Pero para Davisson, la historia sigue siendo tan fascinante que valía la pena volver a contarla. Algo que hace junto a un equipo que tiene como productor ejecutivo a Leonardo DiCaprio, con quien ha colaborado en cintas como "La ley del más fuerte" y documentales de corte medioambiental del tipo "A Plastic Ocean", además de "Revenant: El renacido" o futuros proyectos, como la película familiar "Capitán Planeta" o "Roosevelt", de Martin Scorsese.

"Todo lo que hacemos en nuestra compañía -Appian Way Productions, de la cual DiCaprio es fundador y ella es presidenta- partimos desde el punto de vista de los personajes.Buscamos personajes complicados, interesantes y emocionantes", explica respecto a la decisión de entrar a un mundo que no era totalmente desconocido para el mundo. "Y cuando leímos el libro, nos dimos cuenta que ¡había siete de ellos!".

Uno de sus fuertes, explica es que estos personajes se apoyan entre sí en las difíciles situaciones en que se ven inmersos. No por nada, sienten la presión de esta nueva fama sin haber logrado nada aún para conseguirla. Además de las dificultades científicas en cuanto a efectivamente ganar la carrera espacial en medio de la guerra fría. "Creo que un tema del programa, es sobre lo que somos capaces y lo que es posible, además de no dejar de presionar para ver de lo que podemos hacer y superar las posibilidades".

Otra razón para el cambio de formato es que había mucho que contar tanto el libro como su propia investigación. "Para, efectivamente, entrar en cada historia y darle el tiempo y respeto que pensamos que merecen, sentimos que era necesario darles suficiente tiempo para que conocerlos y permitir que se desarrollaran bien. Esto es algo que, explica, iba a ser imposible de hacer de otro modo. "¡Y Phil Kaufman hizo una película tan buena!", asegura.

Eso sí, no busca endiosar a nadie. "Tenemos la tendencia de tomar a nuestros héroes, estadounidenses o no y ponerlos en un pedestal que se siente casi intocable. Se convierten casi en superhéroes: son infalibles. Pero eso no es así. Todos estas personas, incluidos estos astronautas y sus esposas las hicieron mientras lidiaban con el mismo tipo de problemas con que todos lidiamos".

En Hollywood es común sumar a grandes estrellas entre los productores ejecutivos y así darle peso a los proyectos para reunir a los mejores actores, guionistas y directores, además de asegurar financiamiento. En este caso, Leonardo DiCaprio es la gran carta de presentación.

Pero, según explica Davisson, el rol del actor y productor es bastante más profundo que un asunto puramente pensado para sumar talentos. "En cuanto a Leonardo, él está involucrado en todo. Hemos trabajado juntos por mucho tiempo y tenemos una especie de flujo continuo. Estamos en constante comunicación sobre lo que está pasando y en qué estamos, a quién estamos eligiendo para el elenco… Definitivamente, él llama cuando sabe que va a ser de ayuda. Tiene un gran sentido de cuándo es útil y cuándo es algo como: "Ustedes van bien, me voy a quedar por el lado y mi apoyo será suficiente".

Según explica, esto significa que el actor entra y sale de los proyectos, pero hay puntos que son su fuerte. "Es ¡tan! bueno con las historias y con el trabajo con los actores".

Pero eso no es todo. "Es muy bueno en ver las cosas desde una lente y una perspectiva distinta. Entonces, definitivamente nos apoyamos en eso y sacamos provecho de eso cuando es necesario", asegura.

Al contar cuáles fueron sus mayores desafíos y lo que más la llena de orgullo respecto al desarrollo del proyecto, Jennifer Davisson contesta sin una pizca de duda. "Estoy muy orgullosa y honrada del hecho de que Tom Wolfe nos haya confiado el hacer esto, que haya sentido que íbamos a hacerle honor a su trabajo. Reconozco que eso es un gran honor. Es lo que más enorgullece", repite por si no ha lo suficientemente quedado claro.

Lamentablemente para Davisson, el laureado periodista falleció en mayo de 2018 -ya a los 88 años- y no tuvo la posibilidad de ver los capítulos terminados. Pero la productora cuenta que mantuvieron una cercana relación con la hija del el escritor, Alexandra, durante el proceso. "Ella ha sido increíble y un gran apoyo. Y eso es lo más importante".

Al analizar el resultado final, la productora siente que lograron el cometido: "Su hija vio toda la serie", asegura.