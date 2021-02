Hollywood se despide de Christopher Plummer, protagonista de "La novicia rebelde"

Tras darse a conocer en los medios internacionales el fallecimiento de Christopher Plummer, protagonista de "La novicia rebelde", Hollywood comenzó a reaccionar. Es decir, estrellas que van de Julie Andrews a Chris Evans dieron a conocer su tristeza por la muerte del actor a los 91 años.

La Academia, publicó en redes sociales: "Christopher Plummer cautivó al público de varias generaciones en papeles memorables desde el Capitán Von Trapp en 'La novicia rebelde' hasta Harlan Thrombey en 'Knives Out'. Trabajó de manera constante durante más de 60 años, ganando un Oscar al Mejor actor de reparto en 2012 por 'Beginners'. Será extrañado".

Julie Andrews, quien lideró el elenco de "La novicia rebelde" junto a Plummer, comentó a través de un comunicado: "El mundo ha perdido a un actor consumado y yo perdí a un amigo querido. Atesoro los recuerdos de nuestro trabajo y todo el amor y diversión que compartimos durante los años. Mi corazón y condolencias acompañan a su encantadora esposa Elaine y su hija Amanda".

Por su parte, Chris Evans dijo: "Esto es realmente desgarrador. Qué increíble pérdida. Pocas carreras tienen tanta longevidad e impacto. Uno de mis recuerdos favoritos de 'Knives Out' fue tocar el piano juntos en la casa Thrombey entre montajes (de sets). Era un hombre encantador y un talento legendario".

Josehp Gordon-Levitt escribió un escueto menaje: "Christopher Plummer… uno de los grandes". Y puso un corazón.

Dan Stevens de "Downton Abbey", comentó. "Extremadamente triste tras escuchar que la leyenda de Hollywood Christopher Plummer ha muerto, a los 91 años. Fue uno de los grandes honores de mi vida poder compartir un set y una pantalla con él en "The man who invented Christmas". Su humor, incluso cuando le mostré los memes de "La novicia rebelde", me perseguirá para siempre. Mis pensamientos están con Elaine y su familia".

Don Johnson, en tanto, dijo: "Mi querido amigo de trote y tragos, nos vemos en el otro lado. Descansa en paz".

