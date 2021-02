Horóscopo de hoy: esto es lo que dicen los astros signo por signo para este lunes 8

¿Quieres saber qué te deparan los astros del Zodíaco en el horóscopo para el día de hoy? Si es así, entonces no dejes de buscar qué dice tu signo a continuación.

ARIES (21 marzo -19 abril)

Hoy es el día, eres autónomo, atrevido, cumplirás con tus expectativas y sueños y quieres contribuir con las injusticias del mundo, pero debes comenzar por ti.

TAURO (20 abril – 20 mayo)

Hoy será un día agitado, tendrás varias labores que hacer, eso te ayudará a despejar tu mente del exceso de información que has estado recibiendo.

GÉMINIS (21 mayo – 20 junio)

Hoy no tendrás tiempo para ansiedades ni pensamientos negativos y a la hora de dormir tendrás un descanso reponedor, para continuar con toda esta semana.

CÁNCER (21 junio – 22 julio)

Estás poniendo de tu parte en el amor, ha sido complicado lidiar con el equilibrio de la vida, pero lo intentas y eso tu pareja o familia lo está comenzando a valorar un montón.

LEO (23 julio – 22 de agosto)

Regala a tus seres queridos toda esa energía que emana desde tu corazón, regala armonía y esperanzas en estos tiempos tan complejos por los que atraviesa la humanidad.

VIRGO (23 agosto – 22 septiembre)

Sientes que algo no anda muy bien en ti, pero debes estar tranquilo, aliméntese de una dieta balanceada que ayude a equilibrar tu energía y te sientas más liviano.

LIBRA (23 septiembre – 22 octubre)

Escucha y satisface a tu cuerpo y te darás cuenta que poco a poco sanaras, escucha a tu mente siempre y cuando esta sea positiva y te llene de energía, de lo contrario, silenciarla.

ESCORPIÓN (23 octubre – 21 noviembre)

Si está haciendo las cosas bien todo llegará en su debido momento, de lo contrario si está haciendo las cosas sin ganas y solo por hacerlas no podrás conseguir tus deseos.

SAGITARIO (22 noviembre – 21 diciembre)

Llegó el día, despídete del pasado elimina las cosas que no ocupas, que no sirven y solo ocupan espacio, vende o regala las que sirvan pero no ocupas.

CAPRICORNIO (22 diciembre – 19 enero)

Comienza de cero si es necesario, pero debes hacerte cargo de volver a tu mejor versión o comenzar a construir tu mejor versión, que nada te derrumbe.

ACUARIO (20 enero – 18 febrero)

Tú sabes que eres capaz de convertirte en todo lo que deseas, trabaja para aquello y atraerás todo lo bueno hacia ti, jamás dudes de tu gran potencial.

PISCIS (19 febrero – 20 marzo)

Estás decidido a hacer un cambio drástico, y si eres valiente, constante y trabajas en tu plan no dudes en que saldrás triunfador, nadie dijo que sería fácil.