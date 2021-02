Montserrat Álvarez no se guardó nada: "No digan que no tienen plata, si se robaron 28 mil millones en el desfalco de Carabineros"

La muerte de Francisco Martínez por disparos del carabinero Juan González Iturriaga en Panguipulli, inició un debate sobre las herramientas y la formación que tienen las policías, algo que molestó a Montserrat Álvarez.

Durante el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, la animadora soltó toda su rabia ante las justificaciones que faltaban recursos para Carabineros, asegurando que "no pueden decir que no tienen plata, hay ineficiencia, si se robaron $28 mil millones en el desfalco".

Es que el diputado Jorge Durán (RN) entregaba como una posible solución que "en vez de armas de fuego, personal policial podría tener esas pistolas con electricidad que paralizan a las personas, así los inhiben de actuar".

Ante la pregunta de Álvarez de por qué no se usan ese tipo de armamento, Durán aseguró que se debe "a la falta de inversión, falta entregarle a Carabineros mejores herramientas, son cosas que Chile está al debe".

Por lo mismo se desató la ira de la periodista, quien señaló que "hay un tema de ineficiencia y de resistencia de las policías a usar métodos menos violentos, si el tema del abuso policial es un tema mundial".

"No me digan que no tienen plata para comprar estas armas que no son letales, pero que les servirían. No es por plata, es por ineficiencia. A mí me da un poco de rabia que digan que es por plata, cuando además se robaron $28 mil millones en el desfalco de Carabineros. Es una muy mala justificación", soltó con furia Álvarez.

Revisa los descargos de Montserrat Álvarez sobre los protocolos y el uso de armas de Carabineros: