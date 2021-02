El impactante testimonio de Paris Hilton: “Fui abusada verbal, mental y físicamente a diario”

Paris Hilton ya había anticipado en su documental que había sido víctima de abusos durante el período en que estuvo internada cuando era adolescente. El testimonio fue frente a un comité del senado de Utah en apoyo de la nueva legislación que exigiría una mayor supervisión de los centros de tratamiento residencial para jóvenes.

Hilton fue enviada a un internado por sus padres cuando era adolescente y se quedó en la escuela Provo Canyon durante 11 meses. “Durante los últimos 20 años”, dijo, “he tenido una pesadilla recurrente en la que dos extraños me secuestraron en medio de la noche, me registraron sin ropa y me encerraron en una instalación. Ojalá pudiera decirte que esta inquietante pesadilla fue solo un sueño… pero no lo es".

“Fui abusada verbal, mental y físicamente a diario”. ???? Me aislaron del mundo exterior y me despojaron de todos mis derechos humanos ".

Hilton alegó que miembros del personal de la escuela Provo Canyon la golpearon, la vieron ducharse, la obligaron a tomar medicamentos sin un diagnóstico y la enviaron a confinamiento solitario sin ropa.

La socialité relató también que “No respiré aire fresco ni vi la luz del sol durante 11 meses”, dijo. “No había privacidad … Cada vez que usaba el baño o me duchaba, se monitoreaba", dijo añadiendo que “A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo desnudo. Yo era solo un niño y me sentí violado "todos los días".

Hilton también afirmó que los niños de la escuela habían sido "restringidos, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados ​​sexualmente con regularidad".

La escuela Provo Canyon tiene actualmente otros dueños, ya que se vendió hace unas dos décadas. Su administración ha dicho a los medios de comunicación que no puede comentar sobre nada de lo que ocurrió antes del cambio de propiedad, incluido el tiempo que Hilton pasó allí.

“Cuento mi historia no para que alguien se sienta mal por mí, sino para arrojar luz sobre la realidad de lo que sucedió entonces y sigue sucediendo ahora”, agregó Hilton en su testimonio. “Las personas que trabajan, dirigen y financian 'estos programas deberían avergonzarse de sí mismos'. ???? ¿Cómo pueden las personas vivir consigo mismas sabiendo que este abuso está ocurriendo? "

Hilton pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y a los líderes del Congreso que implementen la legislación federal para garantizar una mayor supervisión de instalaciones similares.