Netflix: los mejores especiales de comedia de la plataforma

No solo hay películas, series y documentales. Netflix tiene en su catálogo una buena selección de monólogos de los mejores humoristas que te sacarán muchas risas y no podrás parar de ver.

Si eres fanático del género de la comedia, esta es una gran alternativa para salir de lo común y refrescarte de nuevas ideas para intercambiar chistes.

Mejores especiales de comedia en Netflix

Desde nombres como Adam Sandler hasta Kevin Hart, son las estrellas de los mejores largometrajes cómicos en los últimos años y ahora podrás escucharlos hablar sin filtros, guión y hasta improvisando.

100% Fresh

Justamente el protagonista de Una esposa de mentira es quien sube al escenario en esta primera producción. No se guarda nada y habla con honestidad sobre las personas más cercanas a él como sus hijas y el reto de la paternidad.

El stand up también cuenta con un alto componente musical y chistes de todos los tipos, 22 años después de otra pieza similar que grabó con HBO.



Seriously funny

Conocido por participar en Un espía y medio, Kevin Hart satiriza sobre las relaciones amorosas, la paternidad, las mujeres e incluso interactúa con un miembro especial del público: el exbasquetbolista Shaquille O'Neal.

Está grabado en una presentación en Ohio, Cleveland, en la que vendió todas las entradas, con duración de una hora y siete minutos, parte del inicio de su carrera como humorista en los escenarios que después traslado a la gran pantalla.



Jim Jefferies

Este australiano no se ha quedado atrás en el desarrollo de stand up para Netflix. Bajo su tutela hay cuatro títulos: This is mi now, Bare, Intolerant y Freedumb con los que puedes armar un maratón de risa.

Su estilo es ser polémico y muy directo, algo que no lo ha hecho tan famoso en la televisión, pero sí te asegura pasar un momento en el que te divertirás y romperás tus propias barreras, especial para los que les gusta el humor picante.



A speck of dust

El regreso de Sarah Silverman a las presentaciones con el público dejó a muchos con buen sabor. Según Espinof está catalogada como "la reina de la provocación" por sus chistes subidos de nivel.

De hecho, en este especial hace varias confesiones con su característico estilo natural, relajado e hilarante, que ha arrebatado muy buenas críticas en portales especializados, llevándose hasta un 100% en Rotten Tomatoes, por ejemplo.



Humanity

Ricky Gervais, un exponente del humor negro, se pasea entre Twitter, bromear sobre las celebridades, hablar sobre la descendencia, la mortalidad y los silbatos, conforme con el mismo medio.

A lo largo de su carrera nunca ha tenido miedo de bromear sobre los poderosos e influyentes, como quedó constatado cuando ha sido animador de entrega de premios.

En esta ocasión no deja de ser fiel a sí mismo y con el mismo estilo, vuelca todo el ingenio que ya le ha puesto a otras producciones de la que fue creativo, como The Office.



Seth Rogen's Hilarity for Charity

Si viste películas como Ligeramente embarazada o Buenos vecinos, este actor no necesita mucha presentación para ti.

Este stand up con fines benéficos combina la música y los sketchs en un pelicular especial de comedia en el que lo acompañan algunos amigos famosos como Sacha Baron Cohen y la propia Silverman.