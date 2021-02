El Agente Topo nominada a Mejor Película Extranjera y Mejor Documental en la lista corta de los Oscar

Desde su estreno se perfiló como una de las cintas favoritas de los medios especializados y ayer, "El agente topo" confirmó que es una de las cintas chilenas más sólidas del 2020 al figurar en la lista corta de los premios Oscar. Esto significa una preselección, ya que los nominados definitivo serán conocidos el próximo 15 de marzo.

En la categoría Mejor documental, la producción de la documentalista Maite Alberdi, está en competencia con las películas: All In: The Fight for Democracy, Boys State, Collective, Crip Camp, Dick Johnson Is Dead, Gunda, MLK/FBI, My Octopus Teacher, Notturno, The Painter and the Thief, 76 Days, Time, The Truffle Hunters, y Welcome to Chechnya.

Mientras que en la categoría Mejor película internacional, fue seleccionada junto a Bosnia y Herzegovina (Quo Vadis, Aida?), República Checa (Charlatan), Dinamarca (Another Round), Francia (Two of Us), Guatemala (La Llorona), Hong Kong (Better Days), Irán (Sun Children), Costa de Marfil (Night of the Kings), Mexico (I’m No Longer Here), Noruega (Hope) Rumania (Collective), Rusia (Dear Comrades), Taiwán (A Sun) y Tunisia (The Man Who Sold His Skin).

Actualmente la cinta que narra la historia de un hombre de 83 años que se infiltra en una casa de reposo, también se encuentra nominada figura a los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana, y a los Premios Independent Spirit como Mejor Documental.