Britney Spears habla tras polémico documental: "Estoy tomando el tiempo de aprender y ser una persona normal"

En la última semana Britney Spears ha hecho noticia por "Framing Britney Spears", el documental que se estrenó en Estados Unidos y narra las dificultades que la cantante ha tenido los últimos años de su carrera, período en que ha estado bajo la tutela legal de su padre, Jamie.

Este hecho ha significado que la joven que saltó a la fama con "Baby one more time" no pueda tomar sus propias decisiones, especialmente en términos financieros. Eso, a pesar de haber tenido una muy exitosa residencia en Las Vegas durante la segunda mitad de la década pasada. A través de sus cuentas de Twitter y Facebook la cantante hizo un comentario que no alude directamente al polémico documental, pero deja entrever que está hablando del tema.

Las principales mujeres estrellas de Hollywod demuestran su apoyo a Britney Spears El 5 de febrero se estrenó un documental que narra la batalla de la estrella musical contra su padre y Miley Cirus y Sarah Jessica Parker, entre otras, iniciaron una campaña para apoyarla.

El mensaje

En un breve texto que acompaña una presentación para un programa de Año nuevo de 2017, Spears comentó: "No puedo creer que esta presentación de 'Toxic' es de hace tres años! ¡Siempre amaré estar en el escenario… pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal… amo simplemente disfrutar de las cosas básicas de la vida diaria!", dice.

La cantante agrega: "¡Cada persona tiene su propia historia y y su propia mirada de las historias de los demás! Todos tenemos vidas brillantes tan distintas. Recuerden, no importa lo que pensemos que sabemos de las vidas de otra persona, no es nada comparado a la persona real viviendo detrás del lente".