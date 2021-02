Festival reunirá fondos para disminuir brecha digital de niños chilenos

Los números no mienten y son implacables. Según datos del Mineduc, en un año normal desertan 180 mil estudiantes. En lo que va de la pandemia, lo han hecho 264 mil. Para empeorar las cosas, si se suma a los alumnos de áreas rurales y urbanas, de los segmentos socioeconómicos C1, C2 y DE, sobre el 50% no tiene conectividad, Esto significa que la brecha digital ha aumentado al doble de antes.

Con esta información en mano, Fundación Desafío Levantemos Chile institución decidió desarrollar una instancia para reunir fondos que permitan ayudar a disminuir esta brecha gracias a la entrega de tablets con acceso a la web. Pero no lo harán solos, porque tendrán el apoyo de músicos como Sebastián Yatra, Denise Rosenthal, Raphael, David Bisbal, Cami, Danna Paola, Luciano Pereyra, Javiera Mena, Morat, Christian Nodal, Pablo Lopez, Cali y El Dandee, Santa Feria y Moral Distraída.

Todos ellos serán parte de Desafío Play x Chile, evento musical que transmitirá TVN. "Queremos invitar a todas las personas que sintonicen el festival a aportar con lo que puedan para mejorar el futuro de los niños de nuestro país, donando a través de nuestra página web www.desafiolevantemoschile.cl, detalla Nicolás Birrell, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile y agrega. "Estamos muy agradecidos con el compromiso de los artistas y los auspiciadores a sumarse a Desafío Play X Chile y así poder hacer entrega de tablets con conexión a internet a miles de niños que hoy no cuentan con estas herramientas para su educación".

Formato "pandémico"

Javiera Mena es una de las artistas locales que se han sumado a esta iniciativa.Según explica la cantante, esta es una presentación en "'formato pandémico', en el cual me estoy presentando sola. Es algo que se me da muy natural porque antes de la pandemia lo había hecho. Mi música es electrónica y he podido sacar a relucir eso".

Respecto a lo que la motivó a participar, Mena explica: "Todas las invitaciones que me han hecho en la pandemia que tienen un fin benéfico para mí son recibidas de una manera muy especial. Obviamente, todos nos estamos apoyando de diferentes maneras por la pandemia, entonces es súper lindo lo que puedo sentir con lo que están haciendo en Desafío Play x Chile y creo que todos los artistas sentimos lo mismo".

Se verá por TVN

Karen Doggenweiler y Gino Costa serán los anfitriones del evento que TVN transmitirá este sábado en horario prime.

La animadora cuenta: "Es una iniciativa preciosa de la que nos encanta ser parte porque permite entregar herramientas tecnológicas y conectividad a estudiantes que lo necesitan, ya que esta pandemia aumentó considerablemente la deserción escolar". Además de destacar el rol de TVN, explica que cree que acciones de este tipo son muy valiosas. "Hay una mezcla virtuosa de escuchar buena música, hay grandes artistas, disfrutar de sus presentaciones y además poder ayudar", dice.

Para Costa, el evento pone la atención en algo en que pocos lo hacen, como es la brecha digital en los niños. "Creo que, ni siquiera un fenómeno mundial grave como la pandemia debe entorpecer su desarrollo educacional", dice.

Respecto al evento, agrega: "La música es la protagonista, pero también lo es el que los niños puedan aprender pese al contexto mundial que estamos viviendo. Que se les entregue tablets con internet ayuda a que este no sea un año perdido".