Cristián de la Fuente le responde a Pamela Díaz por críticas a Angélica Castro

Cristián de la Fuente se encuentra reemplazando a Carola de Moras en el programa "Desayuno Velvet" de instagram live ya que la conductora de televisión se encuentra de vacaciones. Y justamente los reemplazos de vacaciones han desatado varias polémicas durante los últimos días.

La semana pasada Pamela Díaz criticó la decisión de canal 13 de reemplazar a Angeles Araya con Angélica Castro, en el programa "Aquí Somos Todos". Al respecto la ex de Manuel Neira señaló "están siendo un poquito extraños sus personajes, como que quieren hacer todos los personaje un poquito ABC1. En general quieren tener panelistas como un poquito ABC1, sus animadores ABC1, sus conversaciones tienen que ver con cosas ABC1". Luego continuó hablando sobre el reemplazo de Castro a Araya y afirmó que "se me hace extraño verla sentada en un programa social".

Si bien Angélica Castro no se ha referido al tema, su marido sí lo hizo. Recordemos que actualmente los 3 comparten casa televisiva pues trabajan en TV+.

De la Fuente comentó lo siguiente, "yo no conozco en este país a una mujer más social que la Angélica. Que dedica todo su tiempo y no el tiempo libre, porque su tiempo libre lo da cualquiera. No, ella da su tiempo, el que podría darme a mí o a nuestra hija, ella dedica su tiempo para trabajar con fundaciones y personas que de verdad lo necesitan. No hay nadie más social que mi señora y si pueden que me lo muestren".

Recordemos que el 2017 el periodista Marcelo Arismendi desclasificó que Pamela Díaz y Cristián de la Fuente habían tenido un affaire discotequero en la época del programa "Venga conmigo". Incluso el periodista afirmó que Pamela Díaz habría dicho que De la Fuente era su amor platónico.