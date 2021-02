HBO Max fija fecha para su llegada a Latinoamérica

A juntar plata se ha dicho. Porque los seguidores de contenidos vía streaming van a tener que contratar un nuevo servicio: HBO Max acaba de dar a conocer su fecha de debut en Latinoamérica.

Según se anunció, HBO Max estará disponible en la región desde junio de este año, sumándose a la oferta de streaming que ya entregan Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, entre otros servicios de este tipo. Esta nueva plataforma engloba contenido producido por HBO y los estudios Warner Bros. Lo que aún no se sabe, eso sí, es cuál será el valor a pagar.

Tal como ocurrió el año pasado en Estados Unidos, los usuarios que ya tengan una membresía en HBO GO serán parte de esta nueva plataforma de modo automático.

A través de un video, HBO Max con algunas producciones que serán parte de la plataforma en la región, como es el caso de "Wonder Woman 1984", "Joker", la saga de "Harry Potter" y "Animales Fantásticos", "Tenet", la saga de "Matrix", además de series como "Friends", "The Big Bang Theory" y "Two and a half men".

Los estrenos que vienen

Aparte del contenido ya estrenado, HBO Max también tendrá debuts durante 2021. Esto, gracias a que Warner Bros. comunicó que sus estrenos cinematográficos pasarán directo a ser parte de la plataforma.

¿Ejemplos? La cinta live action de "Mortal Kombat", la versión de Zack Snyder de "La liga de justicia", la precuela de "Los Soprano" "The many saints of Newark", una nueva entrega de "El Conjuro", "Suicide Squad", "Dune" y "Godzilla vs. Kong", entre otras producciones.

En el caso de la precuela de "Game of Thrones", "House of the Dragons", llegará a HBO Max en 2022.