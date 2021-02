No habrá luna de miel: Karol Lucero desmiente intenciones de casarse

El periodista Sergio Rojas, en su live de Instagram junto a Hugo Valencia, sostuvo que Karol Lucero ya estaba listo para dar el sí…pero fue el mismo locutor que desmintió esta información.

“Ya tendrían fecha, están solamente ultimando los detalles. Este año se casa sí o sí”, destacó Sergio, quien destacó que la madre de Virgilio estaría feliz con el enlace. “Ya anda viendo peinados para el matrimonio, Está viendo tomados, un falso”, dijo Rojas.

Pero Karol "Dance" lo negó rotundamente. “Me han llegado hasta felicitaciones. Esta noticia es falsa, no hay fecha ni propuesta. Aún no está en nuestros planes. No sé cómo publican los medios sin verificar en la fuente la información”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram.

“El año pasado dijeron que estábamos esperando un hijo. Fran Virgilio hoy cumplió 17 meses de embarazo”, agregó Lucero.