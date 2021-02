Netflix: películas ideales para ver el 14 de febrero en soltería

Estamos a nada de celebrar el 14 de febrero, y para muchas parejas significa planes románticos, incluso en pandemia. Sin embargo, para la otra parte de la población que está soltera puede significar algo de aburrimiento, frustración y tal vez melancolía. Pero no te preocupes, Netflix tiene un catálogo muy amplio de películas ideales para este tipo de situaciones.

Si bien la mayoría de las películas de San Valentín muestran el lado romántico de las parejas y el mundo que los rodea, para esta situación en la que estar soltera puede ser una posibilidad, creamos una lista de películas que muestran el otro lado de las relaciones, que claramente es el peor.

Netflix y su catálogo anti 14 de febrero:

El Juego de Gerald

Dicen que el amor puede matarte. El Juego de Gerald lleva este paso más allá al ilustrar cómo literalmente puede hacerlo, a través de la representación de un escenario en el peor de los casos durante una escapada romántica.

Basada en una novela de Stephen King, esta escalofriante adaptación original de Netflix es elegante, apasionante y definitivamente intensa. Siéntate y observa cómo una apasionada noche de pasión se convierte en una pesadilla cuando un hombre hiere a su pareja, haciendo que tengan un ataque cardíaco fatal.



La Invitación

Si estás buscando una validación que te demuestre que el amor apesta y que estar soltero es mejor a que mal acompañado, La Invitación es la película para ti.

Este thriller de terror trata sobre relaciones rotas, dolor, depresión y cómo hacemos frente a eventos que cambian la vida en el mundo moderno. Si no eres paciente, es posible que quieras saltarte este filme, ya que este tipo de películas suelen ser un poco lentas. Sin embargo, si eres un fan de los giros de trama, esta película definitivamente se ajusta para este día.



Historia de un Matrimonio

Perfecta para ti si estás pasando por una ruptura, o tal vez no. No recomendamos esta película si literalmente acabas de pasar por un divorcio, ya que podría ser una de esas producciones que te haga tocar sentimientos aún muy frescos. Sin embargo, si estás en soltería, pasaste por una ruptura y no hay matrimonio involucrado, es posible que te parezca una pieza interesante.

Recientemente nominada para los Premios de la Academia, la película original de Netflix está protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson como Charlie y Nicole: una pareja que está lidiando con la disolución de su matrimonio.



La Música del Terremoto

Perfecta para ti si estás huyendo de tu pasado. Este es un thriller romántico psicológico para cualquiera que tenga cosas escondidas. Basado en un libro del mismo nombre, esta película sitúa la historia en Japón durante 1989.

Sigue a una traductora llamada Lucy que vive y trabaja en el extranjero. Cuando ella se involucra en una relación tumultuosa -y mata a su amiga- se encuentra atrapada en la investigación del asesinato. Esta película es una historia inquietante, sensorialmente, que trata los matices del trauma pasado y cómo se manifiestan en nuestras relaciones actuales.



6 Años

Perfecta para ti si crees que todas las relaciones están condenadas a fracasar. 6 años es otro drama romántico sobre una relación idílica que salió mal y al terminar de verla estarás gustosa de estar en soltería, al menos por un tiempo. Esta vez, los dos enamorados son ex compañeros de clase que crecieron juntos y comenzaron a salir en la escuel.

A medida que uno de ellos se acerca a la graduación, los dos comienzan a crecer aparte. Pero cuando pasas tantos años juntos, se hace difícil averiguar quién eres sin el otro. Mira cómo esta relación se oscurece mientras los dos personajes se enfrentan al final inevitable de su romance. Es una de esas películas que pone el romance en perspectiva.