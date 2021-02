Pedro Pascal domina Hollywood: suma protagónico en adaptación de videojuego "The last of us" para HBO

Pedro Pascal vive un momento que sólo sueñan las más grandes estrellas de Hollywood. Porque el actor acaba de sumar a sus proyectos la esperada adaptación del videojuego de la franquicia de Playstation "The last of us" para HBO.

Aparte de esto, el intérprete lidera el elenco de la popular serie de Disney+ "The Mandalorian" y tendrá el rol principal en primera cinta de Judd Apatow para Netflix. Es decir, en este momento, el chileno tiene a Disney+, Netflix y HBO a sus pies.

El medio especializado lanzó como exclusiva la noticia de que Pascal tendrá el rol de Joel en la adaptación de "The last of us" y llamó y la llamó "una de los mayores castings del año". En la nueva serie de HBO también participan el creador de "Chernobyl" Craig Mazin. En cuanto a otros actores en el elenco, Bella Ramsey de "Game of Thrones" -serie donde también apareció Pascal- interpretará a Ellie.

Lo nuevo de Judd Apatow

Recién al comienzo de la semana se había anunciado que Pascal protagonizará parte del elenco " The Bubble, una comedia coral que se basa en la pandemia que dirigirá y escribirá Judd Apatow, el cerebro tras "Virgen a los 40" y "Ligeramente embarazada".

Pascal compartirá créditos con actores como Maria Bakalova, Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Peter Serafinowicz y David Duchovny.

En enero el portal IMDb situaba al chileno radicado en Estados Unidos como la celebridad más popular del mundo en ese momento.