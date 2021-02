Solange Lackington sobre teleseries en dictadura: “De repente llegabas a grabar y habían compañeros que no estaban, que sus personajes habían sido eliminados”

En el Especial de Teleseries Ochenteras estrenado por el live de Instagram "Reyes del Drama", la actriz Solange Lackington conversó sobre sus inicios en la televisión, luego de hacer algunos bolos en teleseries de Canal 13 y TVN, recordando que en el año 1984 lograría su primer personaje estable en “La Torre 10” donde trabajó con la recordada Lucy Salgado.

“Tenía como 19 ó 20 años cuando hice este personaje de La Torre 10”, comenta Solange Lackington sobre su rol de Carmen Oyarce en esta teleserie original de Nestor Castagno. La actriz destaca la importancia de estas producciones en la actualidad: “Forman parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Tú puedes contar la historia de nuestro país a través de este formato. Podemos ver cómo se vivía en Chile en los ochenta”, comentó.

Sobre el machismo y temas tabú que se tocaban en ese entonces, Solange recuerda su personaje: “Mi personaje era una hija que estudiaba, pero cuando muere la madre tiene que dedicarse a ser la nueva dueña de casa. El concepto era que la mujer estudie una cosa rápida al salir del colegio. La alternativa de estudiar profesionalmente no era muy viable en ese entonces para las mujeres. Casarse tener hijos, es representativo de esa época”, argumentó.

CENSURA EN LOS OCHENTA: “NO HABÍA CONFIANZA”

La actriz conocida por su rol de Martuca en "Brujas" y que pronto debutará en "Verdades Ocultas" como la nueva versión de Rocío (Camila Hirane), recordó lo difícil que fue la época de los ochenta en cuanto a la censura que tenían los textos de las telenovelas.

“Fue una época muy complicada. Nos pedían documentación al ingresar a los estudios. Siempre había el rumor de que había algún sapo en el equipo y que traspasaba información sobre ti a la DINA. Andábamos todos muy asustados. Todo el tiempo andábamos resguardandonos sin saber de quién. Había mucho mito. No había confianza, libertad de expresión. De repente llegabas a grabar y te encontrabas con que habían compañeros que ya no estaban porque sus personajes habían sido eliminados. El actor había sido vetado o censurado y no podía grabar. No era fácil”.

JAVIERA PARADA Y EL CASO “DEGOLLADOS”: “LA ÉPOCA MÁS COMPLEJA”

Solange Lackington durante la entrevista recordó el duro episodio que vivieron en el área dramática de TVN a comienzos del año 1985 cuando José Manuel Parada, militante comunista y opositor al régimen militar, padre de Javiera Parada (quién era una pequeña niña actriz de Marta a las Ocho), es secuestrado y posteriormente asesinado.

“Fue la situación más dolorosa que vivimos los que estuvimos ahí en esa telenovela trabajando con la Javiera que era una niñita, súper chica. Fue terrible, muy impactante. Uno no lograba dimensionar lo que esto significaba. Cómo puede ser posible que alguien haya sido degollado de esa manera. Cómo tratamos nosotros de continuar con esto. Fue de la época más compleja de trabajar”, señaló.

Agrega además que los contenidos de esa época eran profundamente censurados y si el actor era de teatro, contestatario era más complejo aún porque en televisión los vetaban. “No había mucho que cuestionar, había que evitar no hablar mucho de tu vida personal. Era andar siempre con la sensación de andar pisando huevo. Era muy angustiante, peligroso. No había libertad de expresión. Daba miedo”, finalizó.