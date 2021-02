"Quiero que tengan la historia completa": Taylor Swift confirma que reedición de "Fearless" está lista

La exitosa cantante Taylor Swift tiene maravillosas noticias para todos sus seguidores. Esto, a pesar de la larga diputa que mantiene con su antiguo mánager Scooter Braun, a quien acusó de comprar y luego vender sus masters sin su autorización.

A través de sus canales oficiales, confirmó que el próximo 9 de abril estará completamente disponible la reedición de Fearless, considerado uno de sus álbumes más emblemáticos de su carrera.

"Estoy encantada de decirles que mi nueva versión de Fearless (Taylor's Version) está lista y pronto estará con ustedes", confirmó la joven.

Asimismo, detalló que el álbum tiene 26 canciones, seis que no habían sido lanzadas y que se mantienen bajo reserva.

"Love Story (versión Taylor) saldrá esta noche", compartió.

I’m thrilled to tell you that my new version of Fearless (Taylor’s Version) is done and will be with you soon. It has 26 songs including 6 never before released songs from the vault. Love Story (Taylor’s Version) will be out tonight. Pre-order now at https://t.co/NqBDS6cGFl 💛💛 pic.twitter.com/Vjyy2gA72O

— Taylor Swift (@taylorswift13) February 11, 2021