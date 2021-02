No le quedó otra: Justin Timberlake se disculpa con Britney Spears tras recibir ataques por polémico documental

El documental de The New York Times "Framing Britney Spears" fue lanzado el viernes pasado y ha provocado varias reacciones en el mundo del espectáculo en Hollywood.

El trabajo no solo hace un repaso por examina la tutela de la cantante y su caída a principios de la década de 2000, sino que también incluye una discusión sobre la relación entre Spears y Timberlake y sugiere que Spears fue avergonzada en los medios por su comportamiento cuando la relación terminó mientras Timberlake, se jactaba de haberse acostado con ella y se victimizó aprovechando la oportunidad para potenciar su carrera.

Timberlake, fue blanco de ataques durante toda la semana, por lo que publicó una declaración publica en Instagram, donde se disculpa tanto con Spears como con Janet Jackson, su compañera del medio tiempo del Super Bowl durante el infame incidente de "mal funcionamiento del vestuario", "porque conozco y respeto a estas mujeres y sé que fracasé".

El documental, presenta como el cantante pudo controlar la narrativa de los medios sobre su relación y luego romper con Spears, lo que significa que él se fue ileso y ella avergonzada.

"He visto los mensajes, las etiquetas, los comentarios y las preocupaciones y quiero responder", comenzó, refiriéndose a la reacción violenta de los fanáticos de Spears que se ha dirigido a él ya otros a raíz del documental. “Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto”.

Timberlake continuó: "Entiendo que me quedé corto en estos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que tolera la misoginia y el racismo. Quiero específicamente disculparme con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente porque me preocupo y respeto a estas mujeres y sé que fallé ".